Wimbledon : Roger Federer de retour sur le court central et ovationné dans la Royal Box

Huit fois vainqueur de Wimbledon et retraité depuis neuf mois, Roger Federer a signé son retour ce mardi dans une enceinte qui lui a apporté tant de bonheur. Invité par les organisateurs du All England, Roger Federer s’est installé dans la Royal Box aux côtés de sa femme Mirka et de Kate Middleton pour suivre la rencontre d’Elena Rybakina.