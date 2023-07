Ce week-end, c’était le grand départ du Tour de France 2023 ! La 110e édition de la Grande Boucle débutait au Pays basque espagnol. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a commencé très fort !

Samedi, les 176 coureurs ont débuté leur périple avec une étape particulièrement difficile autour de Bilbao. Dans les derniers kilomètres, les jumeaux Adam et Simon Yates sont parvenus à s’échapper du groupe de tête pour se disputer la victoire dans un duel fraternel. C’est finalement Adam Yates (UAE Emirates) qui a pris le dessus et qui décroche le premier maillot jaune de ce TDF 2023.

+ Adam Yates, vainqueur d’étape devant son jumeau Simon et maillot jaune au Tour de France : “Nos parents doivent être très heureux”

+ La question du jour au Tour de France : Wout van Aert a-t-il perdu toute chance d’endosser le maillot jaune ?

Les deux frères Yates ont réalisé une performance peu commune lors de la première étape du Tour de France 2023. BELGA PHOTO JASPER JACOBS

Dimanche se tenait la plus longue étape de l’édition 2022, avec une course de 209 kilomètres reliant Vitoria-Gasteiz à San Sebastián. Alors que Wout van Aert était dans des bonnes conditions pour remporter l’étape, c’est finalement le Français Victor Lafay (Cofidis) qui l’emporte après avoir lancé une attaque prématurée à 800 mètres de l’arrivée. Immense déception pour notre champion belge… Adam Yates reste maillot jaune à l’issue de ces deux premières étapes.

+“Un truc de fou”, se réjouit le vainqueur du jour Victor Lafay pour la deuxième étape du Tour de France

Football

Depuis la fin du mois de juin, le Sporting d’Anderlecht est en pleine tournée estivale pour préparer sa saison 2023-24. Samedi, les Mauves affrontaient dans un match amical de 2x60 minutes le Steaua Bucarest, désormais nommé FCSB. Les hommes de Brian Riemer l’ont emporté largement 5 buts à 2. Seule ombre au tableau : Lucas Stassin s’est blessé la cheville droite après 23 minutes et a été contraint de céder sa place.

+ Amical : Anderlecht bat le Steaua Bucarest en 120 minutes mais perd Stassin sur blessure

+ Jupiler Pro League – Edward Still (ex-Eupen) nommé à la tête de Courtrai

Victoire aussi pour le Sporting de Charleroi en préparation. Après une première période poussive, les Zèbres ont corrigé Tournai (5-0), qui avait remanié son onze de base après 45 premières minutes intéressantes.

+ Charleroi continue sa préparation sereinement grâce à Ntelo : “Il ne nous surprend pas”

©Jbo

Le mois de juillet rime aussi avec le lancement officiel du mercato estival ! C’était déjà bouclé, c’est désormais officiel : Youri Tielemans sera un joueur d’Aston Villa la saison prochaine. Le Diable Rouge signe libre après avoir été au bout de son contrat avec Leicester City.

+ Youri Tielemans justifie son choix pour Aston Villa : “J’espère apporter beaucoup”

+ L’attaquant international français Marcus Thuram signe à l’Inter Milan

+ Liverpool attire l’international hongrois Dominik Szoboszlai

Le Diable Rouge Youri Tielemans signe libre à Aston Villa. ©Aston Villa Twitter

Moteurs

La dictature de Red Bull continue : au GP d’Autriche, l’écurie au taureau rouge a signé un neuvième succès en autant de Grand Prix. C’est une nouvelle fois Max Verstappen qui l’a emporté après avoir outrageusement dominé la course. Charles Leclerc a terminé deuxième ; Sergio Pérez, quinzième au départ, est parvenu à aller chercher le podium.

+ Nouvelle démonstration de Max Verstappen, vainqueur de son septième Grand Prix de la saison en Autriche

Ce week-end, c’était les 24 Heures de Spa, l’une des meilleures courses GT au monde ! Malheureusement, c’est de la plus triste des manières qu’a débuté l’événement samedi. Le jeune pilote néerlandais Dilano Van’t Hoff, âgé de 18 ans, est décédé lors de l’épreuve de Formula Renault Régionale by Alpine disputée dans la matinée. La collision mortelle s’est produite vers 10h, lors du tout dernier tour d’une course disputée sous les hallebardes, avec une visibilité très réduite pour les pilotes.

+ Verstappen réagit à propos du décès de son jeune compatriote à Spa : “Une mort évitable”

+ À Spa, Gilles Stadsbader a gagné vendredi mais il a surtout perdu un ami…

Dimanche, c’est BMW qui a eu le dernier mot de ces 24 Heures de Spa. À l’issue d’une course marquée par des écarts très serrés avec le Top 10 finissant dans le même tour au bout de 537 rondes couvertes, une BMW M4 GT3 s’est imposée. C’est le 25ème succès du constructeur allemand sur le double tour d’horloge spadois grâce aux efforts du ROWE Racing et de sa triplette composée de Marco Wittmann, Nick Yelolly et Philipp Eng.

+ 24H Spa : 25e victoire BMW avec Wittmann-Yelloly-Eng, Laurens Vanthoor au pied du podium

Pour 11 secondes, BMW signe un 25e succès en 75 éditions des 24 Heures de Spa ! ©LPR PHOTOGRAPHY LUCIEN RENARD

Tennis

La poisse ! À seulement trois jours du début de Wimbledon, Iga Swiatek (WTA 1) a déclaré forfait avant même de disputer sa demi-finale à Bad Hombourg (Allemagne). Du côté des Belges, le tirage au sort a donné les adversaires qu’ils affronteront lors du premier tour. David Goffin sera opposé lundi à l’Australien Nick Kyrgios (ATP 33). Mertens entamera quant à elle son tournoi contre la qualifiée slovaque Viktoria Hruncakova (WTA 127).

+ Wimbledon – Sept Belges présents, Goffin, Mertens et Zanevska débutent lundi

+ Kyrgios à propos de Goffin à Wimbledon : “Il a eu une carrière extraordinaire, il sait comment gagner des matches”