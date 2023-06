"Openda a le profil de l’attaquant du futur"

Que penser de son Euro ?

Un statut qu’il ne parvient pas à confirmer depuis le début de l’Euro. Le Lensois n’a pas encore donné d’assist et surtout pas inscrit de but. "Nous devons être ambitieux vis-à-vis de cette génération mais il faut prendre en considération leurs adversaires, analyse Johan Walem, ancien coach d’Openda avec les Diablotins. Ils ont scouté Loïs et il est attendu de pied ferme."

Openda a eu peu d’espace lors des deux matchs. Quand il a pu exploiter sa vitesse, il a alterné les bons et mauvais choix. "Les attentes sont grandes à son sujet, ce qui peut expliquer une tendance à forcer certains gestes."

Est-il arrivé dans le bon état d’esprit ?

Certains ont plutôt pointé son attitude. Patron statistique des U21 et désormais habitué des A, il semble profiter de son statut pour prendre des décisions parfois trop individualistes sur le terrain. On l’a vu tenter des frappes dans des angles compliqués avec deux hommes sur lui.

"Il est normal que de temps en temps, un joueur de son âge force son talent et tente des choses complexes car il est sûr de lui, dit Walem. On peut difficilement le blâmer après sa saison folle à Lens (NdlR : 21 buts). C’est une équipe composée de joueurs en développement et beaucoup d’entre eux ont plus de mal à prendre leurs responsabilités. Loïs ne doit pas faire attention et se concentrer sur son match car s’il marque, on ne parlera plus de ses tentatives manquées."

Peut-il être la clé du dernier match ?

Le Portugal doit gagner après une mauvaise entame de tournoi et un seul petit point. "Et cela pourrait créer des espaces, affirme Walem. Les Diablotins sont habituellement dominants mais Loïs s’épanouit davantage quand il peut utiliser ses qualités de course. Il aime avoir de la place."

Si la Belgique parvient à exploiter les espaces laissés, Openda pourrait briller. "Il a tout pour le faire. C’est un danger permanent. Je me souviens d’un match contre l’Allemagne. Nous avions joué en bloc derrière et lancions Openda et Saelemaekers dans la profondeur. Nous avons fait très mal à leur défense."

Le style tout en percussion de l’attaquant convient-il dès lors au style de jeu des Diablotins ? Dans certaines circonstances, il peut paraître à contretemps du reste de l’équipe. "Le jeu est différent de ce qu’il connaît en club. Lens est plus rodé et il y est entouré de joueurs plus expérimentés. Il a l’avantage d’avoir en Mathijssen un coach qui le connaît par cœur. Il l’a coaché avec les U19 et sait comment l’utiliser."

Est-il le futur N.9 des Diables ?

Derrière lui, il n’y a pas grand monde chez les U21. Yorbe Vertessen et Anthony Descotte sont ses remplaçants et jouent parfois à ses côtés. Mathijssen a d’ailleurs souvent contourné son absence en alignant un profil d’ailier comme Ramazani en pointe. Charles De Ketelaere ne semble pas être une option. Mathijssen le préfère plus bas dans le jeu.

Une mauvaise nouvelle pour les Diables. Les U21 sont supposés être le principal vivier de talents pour les Diables de demain. Seul Openda semble sortir du lot pour succéder à Romelu Lukaku. "Il est déjà utile chez les Diables à l’heure actuelle. Avec les cinq changements possibles, il peut sortir du banc pour dynamiter une défense en fin de match ou même mettre à mal une défense en début de match. Loïs a un profil très recherché. Il va vite, sait faire la différence seul et a amélioré sa finition. Il a le profil de l’attaquant du futur."