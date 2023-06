Les Diablotins veulent s’inspirer des Belgian Cats

Toujours est-il que, même depuis la Géorgie, Jacky Mathijssen et ses joueurs ont suivi attentivement l’exploit des Belgian Cats qu’ils ont eu l’occasion de supporter et de rencontrer à Tel Aviv le 15 juin dernier. Ce soir-là, l’équipe nationale féminine de basket donnait une leçon à l’Israël (108-59), sous les yeux ébahis de Charles De Ketelaere, Koni De Winter, Nicolas Raskin et les autres.

"Beaucoup d’admiration"

"J’ai ressenti beaucoup d’admiration mutuelle lorsque nous les avons rencontrées, a confié Mathijssen ce lundi. Il y en avait peut-être même plus de nous pour elles que l’inverse. Leur équipe est déjà un produit fini, alors que nous sommes encore en chemin. Mais l’histoire des Belgian Cats n’a pas commencé l’année dernière. C’était il y a près de dix ans. Et c’est bien qu’elles aient pu être récompensées."

"L’avenir du football belge est entre de bonnes mains."

Le processus est aussi en marche chez les footballeurs belges.

"Les résultats des équipes de jeunes sont en hausse depuis des années, poursuit Mathijssen. Nous avons prouvé qu’une nouvelle génération arrive. J’espère que nous pourrons le prouver à nouveau mardi contre le Portugal. N’oublions pas non plus que cinq joueurs qui pouvaient jouer en U21 ne sont pas ici."

Le sélectionneur fait référence à Arthur Theate, Jérémy Doku et Johan Bakayoko, qui ont été appelés par les Diables, ainsi que Roméo Lavia et Amadou Onana, qui sont blessés. Ajoutons à cela les joueurs qui ont déjà goûté aux Diables: Zeno Debast, Charles De Ketelaere et Loïs Openda, Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman et Aster Vranckx. "Cela me met en position de dire que l’avenir du football belge est entre de bonnes mains. Bien sûr, l’ambition n’est pas d’arrêter le tournoi ce mardi, au contraire, mais notre mission est quasiment atteinte."