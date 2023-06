DH Challenge Ekoï : Claisse arrive sur son terrain

Edouard Claisse avait marqué les esprits, la saison dernière, pour son arrivée chez les cadets, en remportant les deux courses de côtes. Celles d’Herbeumont et de Couvin. Il a largement confirmé cette année. Il survole le DH Challenge Ekoï des 15 et 16 ans, avec une large avance sur ses premiers poursuivants. Et il compte déjà dix victoires en 2023.