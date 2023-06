"C’est extraordinaire" : Raphaël Allemand, le frère de Julie, revient sur la qualification des Belgian Cats pour la finale de l’Euro 2023

Comme tous les supporters des Belgian Cats, Raphaël Allemand, le frère de Julie également kiné au club de football à Verlaine, est passé par toutes les émotions. "Quel match, je n’en reviens pas! Je suis à 130 de pulsations, dit-il à l’autre bout du fil encore sous le coup de l’excitation. Elles ont assuré. On savait que les Françaises allaient réagir après la pause mais je ne pensais quand même pas qu’on n’allait souffrir autant en fin de match. La finale est dans la poche et c’est extraordinaire. Les Cats écrivent, encore un peu plus, l’histoire du basket en Belgique."

Suiveur attentif des Belgian Cats depuis de très nombreuses années, celui qui évolue à Cointe en Régionale 1, espère que nos compatriotes iront jusqu’au bout. "C’est maintenant ou jamais, explique l’intéressé. En 2021, je trouvais que l’équipe était plus complète, il y avait davantage de joueuses qui pouvaient faire la différence. Par contre, le cinq de base est nettement plus fort. Les joueuses jouent les yeux fermés, elles se connaissent par cœur. Il y a une immense cohésion et c’est ça qui fait la différence par rapport aux autres années. L’Espagne, c’est évidemment du costaud mais la Belgique n’aura rien à perdre. Elles doivent évoluer sans pression car les Cats ont les cartes en main. Elles ont démontré que tout était possible. Malheureusement, je ne serai pas présent en Slovénie, au contraire de mes parents, mais je suivrai la finale avec des potes chez moi."

"Julie a prouvé qu’elle était la meilleure meneuse d’Europe"

Encore bien en jambes, ce samedi soir face à la France, Julie Allemand réalise un Euro de très bonne facture. Ce qui n’a pas échappé à son frère, forcément. "C’est toujours très spécial de voir performer sa sœur de la sorte. Même si on a pris l’habitude, ça reste bizarre (rires). Son tournoi ? Elle a démontré qu’elle était la meilleure meneuse d’Europe. Elle prend de plus en plus de responsabilités et elle communique davantage. Avec l’expérience qu’elle a acquise, elle est un pion indispensable de l’équipe."