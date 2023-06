"Le championnat s’est terminé par un Big Bang (NdlR : quand Antwerp a pris le titre lors des arrêts de jeu) et il recommence avec un autre Big Bang", souriait le CEO danois du Sporting, en faisant allusion à Union – Anderlecht du 28 juillet, le premier match de la Jupiler Pro League, suivi par un Anderlecht – Antwerp. "Mais pas grave. On a hâte de commencer le championnat."

Pour rappel : Anderlecht reste sur six défaites de suite contre l’Union.

"Sur base des statistiques, l’Union est favorite, avance Fredberg. Mais on va entamer le match pour le gagner. On respecte l’Union, mais on veut mettre les choses au point et redevenir le meilleur club de la capitale. On fera tout pour inverser les rôles. Je connais l’importance d’un derby. Les trois points ne sont pas le seul enjeu. C’est quelque chose qui vit entre collègues au travail."

La saison passée, Anderlecht n’a pas vraiment raté son départ (9 sur 12). C’est à partir de la défaite à l’Union (2-1) que les choses ont mal tourné.

"Après ce qui s’est passé la saison passée, on ne peut pas rater notre départ. Vu notre riche histoire, les attentes des supporters sont élevées. Parfois, c’est une bonne chose. Parfois, comme maintenant, cela peut se retourner contre nous. Mais j’aime cette pression. On doit rendre quelque chose aux supporters, qui ont été positifs depuis mon arrivée."

Même sans avoir fait de transferts, Fredberg sent qu’Anderlecht sera au rendez-vous.

"Nos joueurs travaillent très dur. J’aperçois une faim au sein du groupe que je n’avais pas encore ressentie depuis que je suis ici. On va à la chasse de tous les adversaires qui ont terminé avant nous. On devra tous les battre pour montrer qui on est vraiment."

Anderlecht jouera (au moins) quatre derbys, vu le retour du RWDM en D1A. Ce derby a lieu le week-end du 25 novembre.

"On sera bien informés par notre préparateur physique (Ndlr: Dries Bloemen) qui vient de Molenbeek et va tout nous raconter."