Lukaku, le capitaine répond à l’appel

Bien sûr, c’était un match de fin de saison, avec une équipe expérimentale et des titulaires inhabituels (Vranckx, Bakayoko et Trésor). Cela peut être recevable comme explication. Mais c’était tout de même laborieux, sans génie.

Deux buts en deux minutes

Puis Lukaku, qui n’avait pu conclure un face-à-face avec Hein un peu après le quart d’heure, a mis tout le monde d’accord en deux minutes. Servi par Trésor puis par Theate, il a conclu et soulagé Domenico Tedesco. Buteur contre l’Autriche et donc contre l’Estonie, Lukaku (75 buts) présente une statistique assez dingue : en qualifications de Coupe du monde et d’Euro, il a marqué 23 buts lors des 15 derniers matchs, série en cours. La dernière fois qu’il est resté muet lors d’un match qualificatif, c’était… en Estonie, il y a six ans.

Les plus grincheux avanceront toujours que s’il avait pu garder un de ces buts contre la Croatie, au Qatar, l’histoire ne serait pas la même. Il y aura toujours les plus critiques pour dire qu’il marque contre des formations de seconde ou troisième zone. Mais, jusqu’à preuve du contraire, il faut faire le boulot.

Et Lukaku a su le faire, masquant donc, au passage, les lacunes des Diables. C’était pauvre en première période, sur le plan offensif, c’était tout aussi moyen en deuxième, et l’Estonie s’est même offert le luxe de venir quelques fois se balader dans les parages belges.

Une production collective trop terne

Alors Lukaku est un grand gaillard, costaud, qui prend de la place. Mais il ne faudra pas faire l’économie d’une analyse lucide. Le rendez-vous de mars avait été emballant, celui de juin laisse tout de même une pointe d’interrogation, et on ne parle pas de l’avenir international de Thibaut Courtois.

Le gardien du Real Madrid, s’il a vu le match, a-t-il perçu les chants des quelques supporters belges après les deux buts de Lukaku ? Cela tenait en deux mots : Captain Lukaku… Le clin d’œil était assez évident et le symbole assez fort. À sa sortie, peu avant la 70e minute, il a encore reçu une ovation et donné le brassard à Yannick Carrasco, puisque Jan Vertonghen était sorti quelques minutes avant.

Sur un plan comptable, la Belgique compte sept points en trois matchs et reste dans le sillage de l’Autriche, victorieuse de la Suède (2-0).

Tout le monde a eu sa chance

Tedesco a titularisé 18 joueurs différents lors de ces trois premières rencontres qualificatives. Il y avait parfois des raisons médicales (ou pas). Et si c’est perfectible, c’est un autre message à retenir du rassemblement : tout le monde a sa chance, désormais, de débuter.

L’autre question qui va occuper l’espace dans les prochaines semaines : Thibaut Courtois va-t-il recevoir ou accepter une deuxième chance ? Car il a été, aussi, un grand élément qui a caché la forêt, parfois.