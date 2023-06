Euro Espoirs: Belgique - Pays-Bas, déjà un match couperet pour les Diablotins

Nous y sommes. Deux ans après le début de la campagne qualificative et quinze mois après l’obtention du ticket, les Diablotins entament enfin leur Euro ce mercredi. Avec déjà un match couperet face à l’un des favoris du tournoi : les Pays-Bas de Bart Verbruggen. "Je m’attends à un duel passionnant, a confié Jacky Mathijssen ce mardi. Mais ça n’est pas déjà un match tout ou rien. Il arrivera plus tard. Bien qu’il y ait eu des équipes dans le passé qui ont perdu leur match d’ouverture et pour ensuite remporter le tournoi, nous devons tout faire pour bien débuter."