DH Challenge Ekoï : Bernard entre à nouveau en piste

”C’était un prologue parfait pour moi, il se résumait à un triangle sur un aérodrome, c’était très similaire à un effort sur piste, commente le coureur de la formation continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team, qui a plusieurs fois été appelé dans l’équipe pro de la structure wallonne, sur la route, comme au Grand Prix de l’Escaut ou au ZLM Tour. J’y allais juste pour ce prologue. Je suis content d’y faire un top 10, mais un peu déçu de rater le top 5 pour quelques dixièmes de seconde…”

Double champion de Belgique de poursuite individuelle, Thibaut Bernard a la particularité de combiner la route et la piste. Il va d’ailleurs bientôt mettre en pause la route. “Je vais normalement encore disputer une kermesse pro et l’interclubs de Beveren, précise-t-il. Ensuite, ce sera focus sur la piste. Les entraînements avec l’équipe nationale reprennent d’ailleurs cette semaine, mais je n’y serai pas car je suis un peu malade.”

S’il se concentre à nouveau sur la piste, c’est parce qu’il a deux grands objectifs dans le viseur. Celui qui est devenu un des piliers du Team Belgium sur les vélodromes prépare le Championnat d’Europe espoirs, qui aura lieu mi-juillet au Portugal et le Championnat du monde, au début du mois d’août, à Glasgow. Avec les élites, cette fois. Dans les deux cas, il sera aligné au niveau de la poursuite par équipe. Pour la poursuite individuelle, cela reste à déterminer. “Nous avions terminé deuxième de l’Euro espoirs l’an passé, on espère désormais le titre, mais nous avons depuis perdu Tuur Dans, qui n’est plus espoirs, et qui nous rejoindra au Mondial élite”, détaille encore Thibaut Bernard, qui rêve de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Au programme

Kermesses en Wallonie : Pottes (24/6, E/E), Bruxelles (25/6, cadets).

Grands rendez-vous : Championnat de Belgique clm élites 2 à Herzele (22/6, Interclubs de Laarne (E/E, 25/6).

Les victoires de la semaine

Yanis Dubois à Anzegem (18/6, 29 cadets), Emil Siegers à Romsée (45 cadets).

Les classements du DH Challenge Ekoï

Élites-espoirs

1. Louka Matthys 1207 points

2. Thibaut Bernard (1 victoire) 659

3. Nicolas Marthe 525

4. Franklin Six 408

5. Sébastien Van Poppel 346

6. Sacha Prestianni 318

7. Thomas Nennen (1 victoire) 293

8. Robin Ernst (2 victoires) 276

9. Johan Vincent 242

10. Tim Rex 210

11. Noah De Graef 196

12. Alessandro Tuscano 161

13. Jens Verbrugghe 157

14. Théo Lowie 147

15. Thomas Lehnen 116

16. Lucas Jacques 112

17. Marvin Tasset 109

18. Grégoire Lemaire (1 victoire) 98

19. Robin Radoux 95

20. Félix Dopchie 82

21. Maxence Place 62

22. Arnaud Voss 61

23. Victor Loy 60

23. Matteo Melotte 60

25. Clément Fernandez (1 victoire) 43

26. Noah Detalle 42

27. Sean Bero 27

28. Matthis Dethy 23

29. David Boucher 11

30. Lucien Snoeks 5

31. Philippe Fievez 3

Juniors

1. William Graff 1024 points

2. Nicolas Aernouts 433

3. Florian Delier (2 victoires) 320

4. Juan Lemestrez 276

5. Tom Vuylsteke (2 victoires) 223

6. Guillaume Daix 181

7. Sacha Modafferi 156

8. William Van Biene 148

9. Dany Gabez (1 victoire) 138

10. Luca Wachaudez 136

11. Aurélien Lejeune (1 victoire) 125

12. Célian Deweerd 117

13. Emeric Oldenhove (1 victoire) 109

14. Axel Leduc 102

15. Léopold Dallemagne 83

16. Antoine Valentin (1 victoire) 79

17. Cyprien Dumortier 69

18. Robin Ballmann 68

19. Tommy Delestrait 61

20. Emilien Debaye 59

21. Germain Titeux 56

22. Oscar Dopchie 42

23. Harry Van De Perre 39

24. Kyrio Laurent 33

25. Guillaume Adam 28

26. Antoine Jamin 26

27. Tom Chintinne 19

27. Thibo Stockman 19

29. Tim Fauville 17

30. Emile De Falleur 13

31. Antonio Monterosso 12

32. Mathéo Sgarlata 11

33. Axel Federbe 9

34. Lilian Louis 3

35. Alexis Midaveine 2

Cadets

1. Edouard Claisse (9 victoires) 1305 points

2. Augustin Maeck 540 (1 victoire)

3. Zakary Lognard 468

4. Louis Marx (1 victoire) 461

5. Arthur Vanassche (2 victoires) 324

6. Oscar Loy 297

7. Jules Delcommune 188

8. Emil Siegers (1 victoire) 155

9. Thomas Paulart 151

10. Lucien Dandoit 137

11. Thibaut Warrant 118

12. Gaspard Kets 99

13. Valentin Petillon 89

14. Paolo Le Guillou 60

15. Sacha Dessart 42

16. Simon Billen 32

17. Yanis Dubois (1 victoire) 31

18. Romain Bonnewyn 30

19. Lucas Ledent (1 victoire) 28

20. Mageno Timmermans 22

21. Colyn Colson 19

22. Robin Schulmeister 14

23. Tom Delfosse 2

23. Mathis Vandergucht 2