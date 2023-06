C’est correct. L’adversaire a été bon, et cela ne devrait pas nous surprendre, mais j’ai trouvé l’équipe nerveuse. On était trop léger, pas capable de répondre à la pression, de bouger le bloc. On n’a pas assez trouvé les espaces et il a manqué de la qualité dans les passes.

Comment l’expliquez-vous ?

Jouer ici n’est pas facile, déjà. On a des jeunes joueurs, une nouvelle équipe. Ce n’est pas un manque de personnalité et ce qui s’est passé avec Thibaut (Courtois) n’a pas eu d’influence. Je ne voulais pas en parler avant les matchs, mais il faut aussi tenir compte des absences. De Bruyne, Onana, Trossard, on ne les remplace pas comme ça.

Heureusement il y a Lukaku…

Son premier but a été important, il a permis de changer le fil du match, on a été moins nerveux ensuite.

"Je ne vais pas réagir à ce qu’a dit Thibaut"

Vous avez lancé trois nouveaux. Quelle est votre analyse ?

J’ai trouvé la prestation de Bakayoko très bonne, notamment dans son repositionnement défensif. Il a fait les efforts. Aster (Vranckx) a bien travaillé aussi. En l’absence d’Onana, il me fallait un profil qui lui ressemble et Aster est celui qui s’en rapproche. Il manque de rythme, on le savait, mais il a bien fait le boulot. Mike (Trésor), enfin, a été très bon, même si ce n’était pas toujours facile de le trouver entre les lignes.

Thibaut Courtois a commenté votre conférence de presse. Qu’en dites-vous ?

Je préfère ne pas réagir. Tout a été dit hier. J’essaie d’être honnête et le reste n’est pas un problème, je ne vais pas régler cela par médias interposés.