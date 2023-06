Si Courtois ne revient pas chez les Diables rouges, qui peut prendre sa place dans le but ?

Sels jouera son premier match officiel chez les Diables. ©JIMMY BOLCINA

Matz Sels veut saisir sa chance

Le titulaire de mardi soir en Estonie sera assurément Matz Sels (31 ans). Le numéro 3 de la hiérarchie profite de l’indisponibilité de Koen Casteels pour obtenir sa chance. L’ancien gardien de La Gantoise et d’Anderlecht compte deux capes. Une brève montée au jeu face à la Grèce en 2021 et 90 minutes face au Burkina Faso en l’absence de Thibaut Courtois et Mignolet.

”Il y a dix ans, peut-être que j’aurais joué plus de matchs, que j’aurais été titulaire mais je n’ai jamais eu ce genre de réflexion car j’ai la chance de faire partie de cette génération”, a-t-il récemment confié.

Face à l’Estonie, il jouera son premier match officiel avec les Diables et aura l’envie de confirmer sa saison avec Strasbourg. Il a été le meilleur joueur du Racing sur la saison et un des cinq meilleurs gardiens de Ligue 1 selon le journal L’Équipe. Malgré la lutte pour le maintien, il considère avoir “joué [sa] meilleure saison” depuis qu’il est en France.

Casteels était titulaire face à l'Allemagne. ©Charvamalou Photo news

Casteels, l’option la plus logique

Koen Casteels (30 ans) aurait pu confirmer sa bonne prestation face à l’Allemagne (2-3) s'il n’avait pas souffert d’une surcharge musculaire qui l’a forcé à prendre un peu de repos après une longue saison (36 matchs).

Les chances sont faibles qu’un autre gardien lui grille la politesse en cas d’absence de Thibaut Courtois avec qui il partage le sentiment d’être “plus apprécié à l’étranger qu’en Belgique.” Le gardien de Wolfsburg ne fait pas souvent la “une” mais est une valeur sûre de Bundesliga avec Wolfsburg depuis huit ans. Il y porte même le brassard. Tedesco lui a envoyé un signal fort en l’alignant dès son deuxième match à la tête de l’équipe belge.

Sa seule malchance est d’être né la même année que Thibaut Courtois et d’avoir enchaîné les pépins physiques ces dernières années. Sinon, il serait titulaire chez les Diables depuis un moment.

Vandevoordt a-t-il le niveau et l’attitude ?

Derrière le trio actuel – auquel se sont ajoutés Arnaud Bodart (Standard) et Thomas Kaminski (Blackburn Rovers) – on en attend beaucoup de Maarten Vandevoordt. À 21 ans, le gardien de Genk est considéré comme un phénomène. On a longtemps parlé de lui comme du nouveau Courtois.

Après deux saisons complètes dans les buts de Genk, il a confirmé qu’il était talentueux et peut aller loin. Son potentiel n’est toutefois pas celui du portier du Real Madrid. Au même âge, Courtois avait déjà été champion avec Genk, soulevé une Europa League et gagné une Coupe d’Espagne.

Vandevoordt devra confirmer dans un plus grand club qu’il est capable de devenir le gardien des Diables sur le long terme. Il rejoindra le Red Bull Leipzig à l’été 2024 – qui l’a acheté en 2022 – après une dernière saison à Genk.

Le gardien est actuellement le numéro 1 des Diablotins avec qui il dispute l’Euro. Il devrait intégrer le groupe des Diables dans les mois à venir pour s’imprégner des méthodes de travail de l’équipe A.

Mignolet doit se mordre les gants

Le grand déçu dans cette histoire est peut-être Simon Mignolet (35 ans). Le si patient numéro 2 des Diables ces dix dernières années a tellement attendu les opportunités de jouer pour son équipe nationale. En 13 ans chez les Diables, il s’est contenté de 35 capes alors qu’il était présent à presque tous les rassemblements.

Si Courtois claque définitivement la porte des Diables rouges, le gardien de Bruges se demandera encore longtemps s’il n’aurait pas dû attendre quelques mois de plus pour prendre sa retraite internationale. Il y a tout de même fort à parier que Domenico Tedesco aurait misé sur un gardien de quelques années plus jeune comme Casteels ou Sels.

Une belle génération à venir… surtout au Standard

Il faudra bientôt apprendre à connaître de nouveaux noms de gardiens belges à gros potentiel. Parmi les jeunes portiers proches de grappiller des minutes au plus haut niveau, trois noms sortent du lot. À l’étranger, Kjell Peersman (19 ans) fait son trou au PSV. Le fils de Tristan, ex-gardien des Diables, est titulaire en D2 avec Jong PSV et a signé à Eindhoven jusqu’en 2026.

Chez les U18 belges on retrouve deux talents made in Liège. Matthieu Epolo et Tom Poitoux (18 ans tous les deux) sont cités depuis longtemps comme les plus gros potentiels de leur génération. Ils font d’ailleurs déjà partie du noyau A du Standard.