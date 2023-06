Mais la grande nouvelle de ce lundi est l’absence de Thibaut Courtois, qui a quitté le groupe après que Domenico Tedesco n’en fasse pas son capitaine samedi dernier au Stade Roi Baudouin.

Le sélectionneur fédéral et Jan Vertonghen ont abordé le sujet lors d’une conférence de presse prévue ce lundi.

Avant la conférence de presse, qui a commencé en retard, Domenico Tedesco s’est confié à nos confrères de VTM et a abordé la polémique autour de Courtois. “Nous avions décidé ensemble que Romelu serait capitaine contre l’Autriche et Thibaut contre l’Estonie mardi. Après le match, il a soudainement voulu me parler et m’a dit qu’il rentrait chez lui parce qu’il était déçu et qu’il se sentait insulté. C’est quelque chose qui traîne depuis un certain temps, c’est une question d’appréciation. Depuis le début, j’ai essayé de lui montrer la reconnaissance qu’il mérite. À mes yeux, c’est le meilleur gardien du monde. Je l’apprécie, en tant que gardien mais aussi en tant qu’être humain. Je suis surpris et choqué qu’il se soit senti offensé et déçu”.

Domenico Tedesco a démenti les propos du père de Thibaut Courtois à nos confrères de Sudinfo : “Je voudrais dire qu’il est blessé, comme l’a dit son père. Mais ce n’est pas vrai. Je ne vais pas vous mentir, au staff, aux joueurs,… Je ne peux vraiment pas. Il a eu des problèmes, mais c’était la même chose avant le match contre l’Autriche qu’après le match. Ce n’était pas un sujet à aborder. Je ne voulais pas accepter cette histoire de blessure”.

Mais le sélectionneur veut surtout bien préparer le match contre l’Estonie. “Ce n’est pas le bon moment pour en parler, car nous avons un match important ce mardi”.

Vertonghen : “Je ne ferais pas ça”

Jan Vertonghen s’est dit surpris de la réaction de Thibaut Courtois. : “Le départ de Thibaut m’a également surpris. C’est la première fois que j’arrive dans cette situation. Je suis surpris, comme la plupart des gars de l’équipe. C’est sûr qu’on en a parlé. Cela commence par des rumeurs, puis l’histoire est confirmée par l’entraîneur. Ce genre de chose vit dans le groupe. Tout joueur qui quitte un rassemblement de cette manière déclenche quelque chose”, confie-t-il.

Avant de poursuivre : “Je ne ferais pas ça, mais je n’ai jamais été le meilleur gardien du monde non plus. Être capitaine n’est pas la même chose pour les uns que pour les autres. J’ai moi-même été plusieurs fois dans la situation où vous vous attendiez à être capitaine et où vous ne l’étiez pas. […] Je ne savais pas que la situation était aussi grave. De toute façon, c’est une situation déplorable. Je préférerais que Thibaut soit là, mais le processus du groupe est également important. Il est certain que ce processus est maintenant perturbé et qu’il faudra trouver une solution”.

Superjan, qui a manqué le rendez-vous contre l’Autriche, sera de retour. Il confie se sentir bien malgré le manque de rythme. Pour rappel, il n’a plus disputé de match officiel avec Anderlecht depuis la fin de la phase classique de Pro League. “Je suis maintenant ici sans rythme de match. Les dernières semaines avec Anderlecht, j’avais déjà un peu de mal avec une blessure à la cheville, donc l’Autriche est arrivée trop tôt. Mais pour mardi, je me sens en forme. Bien sûr, il reste à voir combien de temps je pourrai tenir”.