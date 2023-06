Diables rouges: qui pour succéder à Thibaut Courtois s'il ne revient pas?

Sels veut saisir sa chance

Le titulaire de mardi soir en Estonie sera assurément Matz Sels (31 ans, 2 capes). Le numéro 3 profite de l’indisponibilité de Koen Casteels pour obtenir sa chance. "Il y a dix ans, peut-être que j’aurais joué plus de matchs, que j’aurais été titulaire, mais je n’ai jamais eu ce genre de réflexion car j’ai la chance de faire partie de cette génération", a-t-il récemment confié. Face à l’Estonie, Sels jouera son premier match officiel avec les Diables et aura envie de confirmer son excellente saison avec Strasbourg.

Casteels, l’option la plus logique

S’il n’avait pas été contraint au repos en raison d’une surcharge musculaire, Koen Casteels (30 ans) aurait pu confirmer ce mardi sa bonne prestation de fin mars en Allemagne (2-3). Sa titularisation ce soir-là était le signe que Domenico Tedesco lui fait confiance. Les chances sont faibles qu’un autre gardien lui grille la politesse en cas d’absence de Courtois, avec qui il partage le sentiment d’être "plus apprécié à l’étranger qu’en Belgique." Le gardien (et capitaine) de Wolfsburg ne fait pas souvent la Une mais est une valeur sûre de Bundesliga depuis huit ans.

Mignolet doit se mordre les gants

Le grand déçu dans cette histoire est peut-être Simon Mignolet (35 ans). Le si patient numéro 2 de ces dix dernières années a tellement attendu les opportunités de jouer... En 13 ans chez les Diables, il s’est contenté de 35 capes alors qu’il était présent à presque tous les rassemblements. Si Courtois claque définitivement la porte, le gardien du Club Bruges se demandera encore longtemps s’il n’aurait pas dû attendre quelques mois de plus pour prendre sa retraite internationale. Il y a tout de même fort à parier que Domenico Tedesco aurait misé sur un gardien un peu plus jeune comme Casteels ou Sels.

Vandevoordt et les talents formés au Standard

Il faudra bientôt apprendre à retenir de nouveaux noms de gardiens belges à gros potentiel. On connaît Maarten Vandevoordt, titulaire chez les Espoirs. Ailleurs, trois noms sortent du lot: Kjell Peersman (19 ans), fils de Tristan, qui fait son trou au PSV Jong. Mais aussi Matthieu Epolo et Tom Poitoux (18 ans tous les deux), des talents "made in Liège".