Lewis Hamilton, prolonger pour gagner

Cela fait 18 mois, soit un an et demi depuis le 5 décembre 2021 à Djeddah, que Lewis Hamilton n’a plus remporté un Grand Prix de Formule 1. Sa plus longue période sans succès dans la discipline reine du sport moteur. Depuis ce huitième titre volé à Abu Dhabi, le septuple champion du monde n’a pas eu l’occasion de prendre sa revanche sur Max Verstappen et Red Bull, nouveaux rois dominateurs de la F1.