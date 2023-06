Le Standard se cherche toujours un entraîneur: Geraerts dit non, Hoefkens et Thorup contactés

À onze jours de la reprise des entraînements, les Rouches sont toujours sans entraîneur... mais plus pour longtemps. Il nous revient que les choses se précisent, que le choix serait effectué et que l’heureux élu pourrait être annoncé en début de semaine prochaine. En attendant, Fergal Harkin poursuit son marché avec les acquisitions des joueurs Isaac Price et Aiden O’Neill, tous les deux en fin de contrat, et prochainement, celle du jeune talent belge Kazeem Olaigbe.