Tour de Belgique: Jasper Philipsen rassuré sur son état après sa chute

Le Belge s’est relevé plus rapidement que l’Australien mais, comme il n’était pas protégé par la barrière des trois derniers kilomètres, il savait qu’il venait de perdre son maillot de leader. Une déception qui s’ajoutait à celle de ne pas pouvoir sprinter à nouveau pour la victoire. "Si près de l’arrivée, tu ne peux plus rien arranger, pestait-il. Mais le principal est qu’il n’y a pas, je pense, de blessures sérieuses." Lui se plaignait de la mâchoire et de brûlures : "Mais je vais pouvoir continuer l’épreuve."

Mathieu van der Poel a tenté de prendre son rôle de sprinter. Le Néerlandais volant a échoué de peu face à son compatriote Fabio Jakobsen. "J’ai entamé le sprint d’un peu trop loin, regrettait-il. C’est vraiment dommage pour Jasper."