Tennis: Stéfanos Tsitsipas, 5e mondial, a donné son accord pour le tournoi d'Anvers

"Chaque année, nous investissons pour accueillir de grands joueurs, explique Dick Norman, le directeur du tournoi. Pour la première fois, un joueur du Top 5 - Stéfanos Tsitsipas en l’occurrence - a donné son accord. Il y a quelques semaines, le Grec était encore dans le Top 3 et il possède déjà une grande carrière avec des finales dans des tournois du Grand Chelem et un succès en Masters. Le fait que la société Tennium - qui organise notre tournoi - possède de nombreux contacts dans le monde du tennis, via ses autres tournois dont Barcelone, a bien aidé dans les négociations. Stéfanos Tsitsipas possède un énorme impact auprès du grand public. Nous sommes très heureux de sa présence à Anvers car il y a des joueurs du Top 5 moins attractifs que lui. Il est apprécié des fans et son style de jeu est très agréable. C’est quelqu’un de charismatique. Il va apporter une grande valeur ajoutée à notre tournoi. Tsitsipas figure sur notre liste de souhaits depuis des années et nous sommes donc très heureux d’avoir pu le recruter."

Ce n’est pas la première fois que le Grec jouera à Anvers. En 2017, alors qu’il occupait la 131e place mondiale, il était sorti des qualifications pour rejoindre les demi-finales en battant notamment David Goffin avant de tomber face à Diego Schwartzman.

Goffin invité?

David Goffin, justement, parlons-en. Le Liégeois est actuellement trop loin dans le classement mondial pour entrer directement dans le tableau principal à Anvers. Le directeur du tournoi, Dick Norman, préfère attendre avant d’évoquer une invitation: "J’ai confiance en David pour qu’il retrouve un classement dans le Top 100 d’ici octobre. Ce qui est certain, c’est qu’il est important pour nous d’avoir le numéro 1 belge dans le tableau. Et comme d’habitude, on va garder le plus longtemps possible une invitation pour un grand joueur qui demanderait pour venir à Anvers en dernière minute."

Billetterie ouverte

Pour rappel, l’European Open en est déjà à sa huitième édition et a déjà accueilli des joueurs de la trempe de Dominic Thiem, Andy Murray, Jannik Sinner, Stan Wawrinka, ou Félix Auger-Aliassime.

La billetterie est déjà ouverte et Tsitsipas devrait en théorie disputer son premier match le jeudi 19 octobre en soirée.