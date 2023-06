Mercato à Anderlecht: ça se précise pour Dolberg, Hezze et Van Crombrugge

Dolberg grâce à la connexion danoise

Tout d’abord, il y a le dossier du centre-avant. Plus que jamais, la piste numéro 1 mène vers Kasper Dolberg, international danois de 25 ans qui est sur une voie de garage à Nice. Le prix aurait baissé à plus ou moins 5 millions d’euros. Pour rappel, les Français avaient dépensé 20,5 millions d’euros en 2019 pour le dénicher à l’Ajax Amsterdam.

Nice, neuvième de Ligue 1, compte récupérer un maximum sur cette somme et ne fera pas de cadeaux. Surtout, il n’a pas oublié le petit jeu de surenchère qu’Anderlecht avait joué pour Francis Amuzu, il y a un an, pour finalement ne pas le laisser partir. Dolberg, lui, accepterait de venir à Anderlecht pour une unique raison: la présence de deux de ses compatriotes à la direction sportive du club. Il préférerait sans doute poursuivre sa carrière dans un club plus huppé et dans un championnat plus sexy, mais ses prêts à Séville et à Hoffenheim n’ont pas été couronnés de succès. Fredberg et Riemer lui ont garanti qu’il relancerait sa carrière en venant à Anderlecht.

Le Sporting se méfie de ses concurrents dans ce dossier. Son flirt avec Dolberg pourrait donner des idées à des clubs plus puissants, comme cela a été le cas avec Arokodare à Genk en janvier. L’Antwerp connaît très bien Dolberg. Le directeur technique Marc Overmars est l’homme qui l’a fait venir à l’Ajax en 2015. Répétant ensuite à plusieurs reprises que son Danois n’était pas à vendre. Puis, Nice a mis le paquet. Actuellement, l’Antwerp ne s’est pas encore manifesté.

7 millions pour Hezze?

Autre dossier chaud, celui de Santiago Hezze. Il s’agit d’un joueur qui n’avait pas encore été cité dans les médias. Hezze est un médian défensif argentin de 21 ans qui joue au CA Huracan. Ce jeune talent coûte… 7 millions d’euros. Comme souvent, les pourparlers avec des clubs argentins ne sont pas évidents.

Hezze est un produit du CA Huracan, actuellement classé 26e sur 28 en championnat. Il a joué vingt matchs en 2023: dix-sept comme titulaire, trois comme remplaçant pour un bilan de deux buts. Il n’a plus qu’un an de contrat à Huracan et il veut partir. La saison passée, il était cité à Benfica. Et en 2020, il était sur la liste du Club Bruges.

Hezze compte une sélection en équipe nationale. En 2021, il avait reçu une minute de jeu avec les U23 de l’Argentine contre le Japon. Il aimerait rejoindre Anderlecht au plus vite mais son club souhaiterait qu’il termine la saison, qui s’achève le 29 juillet. Hezze pourrait devenir le nouveau Biglia du RSCA.

Le fait qu’Anderlecht ait les moyens de dépenser des sommes de 5 et 7 millions est étonnant. Le Sporting a décidé de ne plus faire de folies au niveau des salaires mais des gros coups au niveau des indemnités de transfert sont donc possibles. Les 8,5 millions d’euros pour Duranville et les 20 millions qui rentreront sans doute prochainement pour Bart Verbruggen ouvrent des portes, tout comme la hausse de capital.

"Van Crom" vers Genk

Au niveau des sortants, on attend finalisation du transfert de Verbruggen. Brighton est en pôle, même si Vincent Kompany le veut absolument à Burnley.

Le deuxième gardien Hendrik Van Crombrugge est également prêt à partir, vers Genk. Un départ de l’ex-capitaine permettrait au RSCA de se débarrasser de son gros salaire mais l’obligerait à transférer deux portiers. À Genk, Van Crombrugge serait numéro 2 derrière Maarten Vandevoordt, prêté une dernière saison par son club, le RB Leipzig. Van Crombrugge ne dit pas non à un transfert.