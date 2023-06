Son but: réduire le nombre de débordements constatés dans les stades de football ces dernières saisons. Sa méthode: "appliquer une tolérance zéro absolue" et renforcer les sanctions pour dissuader les auteurs de jets d’objets, pyrotechniques ou non, de continuer leurs méfaits. Qu’ils visent la pelouse, les acteurs ou les personnes installées en bord de terrain comme les photographes, ces actes se sont multipliés ces dernières saisons, en Belgique comme ailleurs.

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a porté ce nouveau texte, discutant avec les acteurs du secteur et rencontrant des supporters, même si certains de ceux-ci regrettent l’aspect trop répressif du texte et dénoncent l’hypocrisie d’un milieu qui valorise les images de fumigènes en tribunes, mais en condamne l’usage. Mais le foot belge a connu ces dernières saisons d’autres débordements, comme des envahissements de terrain, des propos racistes ou des bagarres entre spectateurs.

La nouvelle loi interdit désormais l’utilisation d’engins pyrotechniques jusqu’à 48 heures avant et après les matchs et renforce la sanction minimale en cas de désobéissance. Elle interdit aussi le port de cagoules dans les stades. Par ailleurs, il sera désormais possible d’infliger jusqu’à 10 ans d’interdiction de stade.

Le projet de loi a obtenu les voix de la majorité, ainsi que de Défi et des Engagés. Reste à voir si le fait que les stewards n’aient toujours pas de pouvoir de fouille réelle, comme demandé par la Pro League, ne sera pas un frein à une amélioration profonde de la situation.