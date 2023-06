Caleb Ewan chute au Tour de Belgique: "Mentalement, c'est un coup dur"

Retrouver des sensations

Le sprinter australien vit des saisons difficiles depuis ses chutes à répétition sur les derniers Grands Tours. Il a encore vécu un printemps compliqué, avec une seule victoire, sur le critérium d’ouverture du Tour Down Under, avant de s’imposer récemment sur la Van Merksteijn Fences Clasic, à Zwevegem, où il avait devancé Tim Merlier. "Après toutes les misères qu’il a connues, c’est un nouveau coup dur, poursuit Nikolas Maes. Alors qu’il avait le sentiment de bien revenir dans le coup ces dernières semaines, cette chute l’a privé d’une nouvelle opportunité de sprinter. C’est vraiment dommage pour les automatismes en vue du Tour de France."

Ewan avait déjà souffert lors de la première étape. "Il s’était relevé, n’ayant pas voulu prendre de risques après avoir dû frotter un peu trop fort. Et là, il tombe lors de la deuxième journée... Personne n’a besoin de ça. Il était venu chercher la confiance sur ce Tour de Belgique et il se retrouve au sol…" Les prochains jours seront primordiaux. "Le but sera maintenant de se remettre, de passer le chrono et surtout l’étape reine à Durbuy, samedi, avec l’espoir de retrouver de bonnes sensations dimanche à Bruxelles. Aussi en prévision du Tour de France pour lequel nous sommes satisfaits de son train, avec Guarnieri, De Buyst, Frison, Vermeersch. Ils sont en forme et candidats pour la Grande Boucle. Maintenant, tout dépendra de l’état de Caleb, qui reste notre leader et notre meilleure chance de victoire."