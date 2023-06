Jelle Schelstraete explique comment Tedesco et Mathijssen ont construit leur liste: "Beaucoup de noms en commun"

En tout cas des doublons.

C’est ce qui est arrivé à la Fédération belge ces derniers jours, dans la préparation des rencontres qualificatives contre l’Autriche et l’Estonie ; et de l’Euro Espoirs, qui distribue aussi trois tickets pour les Jeux olympiques.

Dans la sélection initiale de Domenico Tedesco, on retrouvait cinq joueurs en âge de disputer l’Euro U21 (Theate, Doku, Openda, Deman et Al-Dakhil). Et dans celle de Jacky Mathijssen, quatre garçons qui avaient déjà goûté aux "grands" Diables (Bakayoko, De Ketelaere, Debast et Lavia). Le forfait de Kevin De Bruyne, après sa blessure en finale de la Ligue des champions, samedi dernier, a encore brouillé l’image : Aster Vranckx et Johan Bakayoko ont quitté le noyau U21 pour rejoindre les A ce lundi matin. Tandis que l’attaquant Anthony Descotte (19 ans) a lui rejoint la sélection de Jacky Mathijssen.

Une réunion pour trancher

Comment est-on arrivé à ce résultat, parfois surprenant ? Jelle Schelstraete, manager opérationnel à la direction technique (et sorte de bras droit de Franky Vercauteren), nous explique. "On a demandé à Domenico et Jacky de chacun rendre leur liste. Il y avait beaucoup de noms qu’on retrouvait dans chaque liste. On s’est donc réunis pour trancher."

Mathijssen avait fait la liste la plus forte possible en suivant le règlement (être né en 2000 ou plus tard). On y retrouvait notamment Jérémy Doku, Loïs Openda et Arthur Theate, même s’ils ne jouent plus avec les U21 depuis bien longtemps. "Si vous étiez entraîneur à sa place, vous ne les auriez pas pris ?", sourit Schelstraete. Mais Doku, Openda et Theate figuraient aussi dans la sélection de Tedesco.

Le coach fédéral a donc rejoint Franky Vercauteren et son bras droit Schelstraete dans une salle de réunion à Tubize. "On a fait les choix tous les trois", précise le Flandrien de 35 ans. Mais pas de mauvaise surprise pour Tedesco : l’équipe nationale A avait bien la priorité sur les U21. "Si on ne se qualifie pas pour l’Euro en Allemagne en 2024, on en entendra parler…"

Une expérience utile pour Debast et De Ketelaere

Même s’il admet que Tedesco a un côté plus strict que Roberto Martinez - "Il dit qu’il est Italien, mais il est plus allemand dans sa façon de fonctionner", dit-il dans un clin d’œil -, Schelstraete rapporte qu’il n’y a pas eu de tension particulière.

"Domenico est très ouvert, comme l’était Roberto. Il a bien compris l’importance de l’Euro U21. Et son utilité. On a estimé que Zeno Debast avait besoin de l’expérience de ce tournoi. Pareil pour Charles De Ketelaere. C’est important dans le développement de ces joueurs. Ce sera important si ces jeunes disputent l’Euro des grands en 2024."

Les deux sélections pourraient encore évoluer dans les prochains jours. Au gré des forfaits d’un côté ou de l’autre, comme celui de Kevin De Bruyne l’a montré. L’idée d’exfiltrer quelques jeunes de l’équipe A vers les U21 après le match contre l’Autriche ce samedi soir existe. Domenico Tedesco est conscient qu’il est possible d’avoir un peu moins de forces vives pour le déplacement en Estonie, prévu mardi prochain.

Des permutations possibles après l’Autriche

Samedi soir, après le match contre les Autrichiens, on sera quatre jours avant la première rencontre de groupe des Espoirs (contre les Pays-Bas). Bakayoko, Deman, Al-Dakhil et Vranckx pourraient quitter les A pour rejoindre les U21 en Géorgie. "Tout est possible, mais rien n’est décidé, dit Schelstraete, sans trop se mouiller. Cela dépendra des circonstances. Si on a des blessés contre l’Autriche, on devra revoir nos plans."

À certaines positions, Tedesco n’a pas beaucoup de solutions. Il ne sait pas non plus dans quel état d’esprit il récupérera Romelu Lukaku après sa finale de Ligue des champions traumatisante à Istanbul, samedi. Il doit rejoindre les Diables rouges à Tubize mardi soir, pour s’entraîner mercredi. Les A auront toujours la priorité sur le reste. Et tant pis si Jacky Mathijssen doit avoir un groupe un peu moins compétitif dans sa quête des JO.