Liam Everts dans les traces de Stefan et Harry en motocross: "J'ai franchi un palier ce week-end"

Coup double

Deuxième de la première manche MX2 du Grand Prix d’Allemagne derrière notre autre compatriote Lucas Coenen (Husqvarna), le jeune pilote officiel KTM depuis cette saison (sa deuxième seulement à ce niveau) a profité de l’abandon du jumeau bruxellois de Sacha, encore leader de la deuxième manche mais trahi par sa mécanique pour faire coup double, dimanche à Teutschenthal: succès de manche et première victoire en Grand Prix de sa jeune carrière – c’est sa deuxième saison seulement en MX2. Sous les yeux de ses illustres coachs familiaux.

Libéré d’un poids

Liam Everts a évidemment jubilé. "C’est vraiment génial d’avoir gagné cette course", savourait celui qui est ainsi monté sur son troisième podium général de la saison. Et Liam de concéder un certain soulagement : "La pression n’est pas toujours facile à supporter. Je représente la troisième génération de notre famille et je dois donc être performant. Cette situation est forcément un peu pesante, mais cette victoire me libère d’un poids. Je pense avoir prouvé quelque chose ce week-end. Je veux continuer sur cette voie."

Heureux d’avoir à son tour inscrit son nom au palmarès d’un rendez-vous mondial, celui qui a tout pour devenir l’un des cracks de la catégorie, avant de peut-être marcher un jour sur les traces de ses aïeux en catégorie-reine (la MXGP), a aussi expliqué les raisons de son succès à ce neuvième des 19 Grands Prix prévus cette saison. "Je me sentais bien. J’avais vraiment l’impression de ne faire qu’un avec ma moto. J’ai ainsi pu pousser tout en restant calme. Le travail acharné de l’entraînement porte enfin ses fruits."

Au grand dam de Coenen (16 ans) qui filait vers sa première victoire (lui aussi) quand sa moto a rendu l’âme au dixième des 18 tours. Il a fini septième.

Côté belge encore, Jago Geerts (Yamaha), qui effectuait sa rentrée après sa fracture du poignet a terminé neuvième du GP (13e et 7e des manches), Sacha Coenen (KTM), le frère jumeau de Lucas, treizième (10e et 13e).

Le Mondial se poursuivra pour deux courses en Indonésie les 25 juin et 2 juillet.