Le Standard s'intéresse à Michael Frey (Antwerp)

Selon nos informations, le jeune ailier gauche belge de 20 ans Kazeem Olaigbe devrait s’engager en bord de Meuse pour quatre ans.

En 2019, ce joueur technique et puissant a quitté Anderlecht pour signer un premier contrat pro à Southampton à l’âge de 16 ans.

Depuis, Olaigbe est passé par les U18 de Southampton avant d’intégrer la seconde équipe du club anglais en juillet 2020. Avec les U18, il a disputé 21 matchs, inscrit trois buts et délivré six assists. Au sein de la seconde équipe de Southampton, le Belge a joué 53 rencontres pour 19 buts et cinq passes décisives.

Cette saison, il a d’abord été prêté en Écosse à Ross County FC (25 rencontres, deux buts et un assist) avant de prendre la direction de la League Two anglaise à Harrogate Town avec qui il a joué 19 matchs et inscrit trois buts (5 assists) dont l’un a été élu but de la saison.

Outre ces prochaines arrivées, les autres priorités ont déjà été définies en termes de recrutement. Le Standard souhaite attirer un défenseur central gaucher d’expérience. Le plus gros chantier concerne le milieu axial avec les nombreux départs (Alzate et Cimirot). Les Rouches cherchent encore un numéro 8 et un numéro 6 (des contacts ont été noués avec Brecht Dejaegere).

Au niveau offensif, les Liégeois souhaitent attirer deux attaquants. Pisté l’hiver dernier, Aiyegun Tosin figure toujours sur les tablettes du club qui a tenté une approche mais le Nigérian compte également sur l’intérêt de Stuttgart qui s’est maintenu en Bundesliga.

Du coup, selon nos informations, les Rouches se penchent vers d’autres dossiers dont celui d’un attaquant qui leur a planté un quintuplé à Sclessin en 2021 : Michael Frey. Le Suisse va revenir à l’Antwerp après son prêt à Schalke 04 (15 matchs, 3 assists) et doit quitter le champion de Belgique.

Des contacts ont déjà été établis. Frey a encore un an de contrat à l’Antwerp. Reste à voir si le prix demandé par les champions en titre sera payable par la direction rouche. D’autres clubs, dont Anderlecht, sont également intéressés.

Pour valider ces arrivées, quelques départs sont à prévoir.

Bodart et Balikwisha, départs pas interdits

Alzate, Melegoni et Zinckernagel ont pris congé du club au même titre que Dussenne et Cimirot, désormais libres. D’autres Rouches devraient également quitter le navire, comme Laifis, pisté par le Panathinaikos.

Sous contrat jusqu’en 2025, Arnaud Bodart devrait également se voir octroyer un bon de sortie. Moyennant belle offre, William Balikwisha pourrait également partir pour ramener du cash dans les caisses du club qui a défini son budget et qui doit simplement encore être validé par les décideurs de 777 Partners.