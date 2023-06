Biniam Girmay dompte Wout van Aert au Tour de Suisse

L’initiative des Jumbo-Visma a permis d’écarter Tim Merlier, pas dans le coup, alors que Kaden Groves, pris dans une chute, avait perdu beaucoup d’énergie pour revenir dans le peloton. "Quand c’est tombé, j’ai perdu trois équipiers, a expliqué le champion de Belgique, seulement trente-sixième à l’arrivée. Je n’ai pas pu participer au sprint car j’étais complètement enfermé."

De bon augure

Wout van Aert n’a, lui, pas pu conclure victorieusement le travail des siens. Il fut en effet devancé par Arnaud Démare et, surtout, Biniam Girmay, impressionnant vainqueur. "J’étais surpris quand j’ai franchi la ligne devant tous les autres, glissa le coureur d’Intermarché-Circus-Wanty, après avoir dû se faufiler entre les nombreux partisans érythréens présents. Avec ma chute d’il y a deux mois (NdlR: au Tour des Flandres), je ne pensais pas avoir déjà les jambes pour gagner une telle étape. C’est de très bon augure pour les objectifs à venir."

Le plus important est évidemment le Tour de France, que celui qui gagna Gand-Wevelgem l’an dernier découvrira dans un peu moins de trois semaines. Ce mardi, Girmay a mis fin à une disette de plus de quatre mois, puisque sa seule victoire jusque-là en 2023 datait du 1er février lorsqu’il s’adjugea l’étape initiale du Tour de Valence.

Comme toujours, Wout van Aert n’a pas cherché à fuir ses responsabilités. "J’ai lancé le sprint beaucoup trop tôt. Je pensais que je pourrais tenir mais ce fut un leurre, dit-il. Si j’avais mieux géré mon effort, j’aurais pu m’imposer."

Vu le profil montagneux des trois prochaines étapes, il ne devrait "pas être en mesure de me battre pour gagner (...) Je vais me mettre au service de Wilco Kelderman." En attendant, sa troisième place à l’arrivée s’accompagne de quatre secondes de bonification. Il pointe désormais à 6 secondes de Stefan Kung, toujours porteur du maillot jaune, et à une seconde de Remco Evenepoel, second du général.

Evenepoel gagne une seconde

Le champion du monde a Remco Evenepoel a glané une seconde de bonification lors du fameux "kilomètre sprint" placé à 49 bornes de l’arrivée. Il la grappilla suite à une attaque en réponse au premier sprint intermédiaire survenu quelques hectomètres plus tôt et lors duquel van Aert avait essayé – sans succès – d’empocher une bonif.

Evenepoel est-il en mesure de viser un bon classement général ou se contentera-t-il de briguer une victoire d’étape? Ce mardi, il aura l’occasion de se jauger une première fois avec une arrivée au sommet à Villars-sur-Ollon (10,7 km à 7,8% de moyenne) après avoir également franchi le Col des Mosses (13,5 km à 4,1%).