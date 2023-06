Burnley offre 15 millions pour Verbruggen, Anderlecht en veut 20

Il y a de grandes chances que Bart Verbruggen (20 ans) ne défendra plus le but d’Anderlecht. Burnley, le club de Vincent Kompany, a formulé une offre de 15 millions €. Anderlecht l’a refusée et a fait une contre-proposition. Le Sporting veut 20 millions €. Les deux clubs trouveront-ils un terrain d’entente ?