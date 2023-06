Roland-Garros: Rune vient à bout de Cerundolo après une bataille de cinq sets et rejoint Ruud en quarts

Contre-breaké alors qu'il servait pour le set à 5-3, Rune a dû passer par le tie-break pour enlever la première manche en concluant par quatre points consécutifs, 7/3. Dans le deuxième set, le Danois a résisté à cinq balles de break avant de céder son service, et s'incliner, 6-3.

La troisième set a été disputé: Cerundolo a perdu son service, notamment à cause d'une erreur d'arbitrage manifeste et ignorée par Rune qui a joué une balle ayant rebondi deux fois, et été mené 4-1 avant de recoller au score. L'Argentin a néanmoins craqué en fin de set, sur un autre break, 6-4.

Il s'est ensuite rebellé, en ne cédant qu'un jeu à Holger Rune dans le quatrième set alors que le Danois a dû faire appel au médecin, 6-1. Dans la manche décisive, celui-ci a sauvé trois balles de break avant de lui-même faire la différence pour mener 5-4 et servir pour le match.

Cerundolo a résisté, et refait son retard pour forcer le super tie-break. Rune y a fait la différence dans le final, prenant les deux derniers points sur le service de son adversaire pour conclure sur sa première balle de match, 10/7.

Au prochain tour, Holger Rune retrouvera Casper Ruud (ATP 4/N.4). Le Norvégien, finaliste de la précédente édition, a écarté de sa route le Chilien Nicolas Jarry (ATP 35) en 3h20, 7-6 (7/3), 7-5, 7-5. Le match sera l'occasion pour Rune de prendre sa revanche après avoir été battu au même stade par Ruud en 2022.