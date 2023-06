Le Standard doit vite tourner la page

C’est donc sur une nouvelle claque (3-1) que les Liégeois ont terminé de ternes playoffs (2 points sur 18 et aucune victoire en six matchs) qui sont venus balayer tous les efforts et progrès réalisés depuis l’été dernier. Malgré certains discours de façade, d’avant ou même d’après-match, le mal est profond. Le départ de Ronny Deila, et surtout la manière dont il a été orchestré, a laissé des traces dans un vestiaire qui s’interroge plus que jamais quant à l’avenir du projet Standard. "La semaine a été intense et je n’ai pas senti une ambiance de camp de vacances", précisait le coach intérimaire Geoffrey Valenne avant le dernier déplacement de la saison.