Le Spirou élimine Anvers des BNXT playoffs, le coach Sam Rotsaert est "fier de mon équipe"

Le Spirou Charleroi n’en finit plus de séduire en BNXT playoffs. Les hommes de Sam Rotsaert prennent leur mission de fin de saison très au sérieux. Appliqués dès le coup d’envoi, les Carolos, larges vainqueurs au match aller face à Anvers, n’ont jamais mis leur qualification en danger sur le parquet anversois samedi soir et se sont imposés à la Lotto Arena (67-77), enchaînant une huitième victoire consécutive. De quoi aborder le prochain duel face à Leiden, champion des Pays-Bas, avec un maximum de confiance. "Je suis fier de mon équipe, savourait le coach Sam Rotsaert. On est parvenu à contrôler la majeure partie du match comme il le fallait, en exécutant très bien notre plan de jeu. On n’a pas laissé notre adversaire prendre confiance et mettre notre qualification en péril."