Ce week-end, tous les verdicts, ou presque, tombaient en Jupiler Pro League. Et dans un scénario complètement fou, digne de Hollywood avec l’Union, Genk et l’Antwerp qui se sont partagé le titre de champion en l’espace de 10 minutes, c’est bien finalement l’Antwerp qui est allé arracher les lauriers à la toute dernière minute de la rencontre grâce à une frappe extraordinaire de Toby Alderweireld.

Un jour plus tôt, le Standard s’était une nouvelle fois incliné contre La Gantoise, sur le score de 3-1.

À l’étranger

Du côté du Real Madrid, une annonce fracassante a été officialisée : Karim Benzema quitte le club en cette fin de saison, tout comme Eden Hazard. On ne connaît pas encore les prochaines destinations des deux hommes, qui ont été mis à l’honneur à l’issue de la rencontre contre Bilbao, où Thibaut Courtois a de nouveau arrêté un penalty.

À noter que Zlatan Ibrahimovic, ainsi que Lionel Messi quittent respectivement l’AC Milan et le PSG.

Tennis

C’est sans doute l’une des plus grosses déceptions de sa carrière : alors qu’elle menait un set à rien et a eu plus de 6 balles pour mener 4-1 dans le second set, Elise Mertens a été éliminée par la Russe Pavlyuchenkova. Suite à cette défaite, il n’y a plus de joueuse ou joueur belge en simple.

Meilleures nouvelles en double par contre, le tandem belge Gille/Vliegen s’est spectaculairement qualifié pour les 1/4 de finale chez les messieurs en s’imposant 7-5, 6-7, 7-6 face au Mexicain Santiago Gonzalez (ATP 20) et son partenaire français Edouard Roger-Vasselin (ATP 16). Bonne nouvelle aussi chez les dames, avec la qualification de Minnen et Bondar sur le score 6-3, 1-6 et 6-2. Les deux joueuses affronteront Pegula et Gauff en 1/4 de finale.

Cyclisme

Ce dimanche avait lieu le Brussels Cycling Classic, l’ancienne course appelée Paris-Bruxelles et que Remco Evenepoel avait remporté en 2021. Mais cette année, la classique s’est jouée au sprint, au grand plaisir du Français Arnaud Démarre, qui s’est facilement imposé devant Tobias Lund Andresen et le Belge Meeurs.

Mais la plus grande course de ce week-end était le début de l’édition du Critérium du Dauphiné, course que l’on considère généralement comme la préparation idéale en vue du Tour de France. Et si au terme d’une échappée, le jeune belge Herregodts a longtemps cru pouvoir s’imposer, il s’est fait reprendre dans les vingt derniers mètres de l’étape par le Français de chez Jumbo Christophe Laporte, qui prend donc possession du premier maillot jaune de la course.

Moteurs

En Formule 1, le Grand Prix d’Espagne n’a pas offert la moindre surprise avec une nouvelle victoire de Max Verstappen, qui aura mené la course du premier au dernier tour. Le Néerlandais voit Lewis Hamilton et Georges Russell compléter le podium.

En rallye par contre, excellente nouvelle pour Thierry Neuville qui a remporté sa première course de la saison en Sardaigne et a dédié sa victoire à Craig Breen, récemment décédé.

Basket

Au Mondial de basket 3x3, la Belgique n’aura pas réussi à atteindre l’objectif fixé, à savoir le Top 8. Les Belges se sont en effet inclinés en 1/8e de finale, contre la Lettonie, champion olympique en titre.

