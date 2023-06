Lefevere: " On espère gagner le Tour 2 024 avec Remco"

Après avoir dû quitter le Tour d’Italie en raison d’un test positif au Covid-19, Remco Evenepoel ne sera pas au Dauphiné mais reprendra la compétition au Tour de Suisse (WorldTour, du 11 au 18 juin), a indiqué la formation Soudal-Quick Step, vendredi. Le champion du monde enchaînera avec les championnats de Belgique de contre-la-montre le 22 juin à Herzele, où il défendra son titre, et la course en ligne le 25 juin à Izegem. Il rejoindra ensuite son équipe pour un stage en altitude de deux semaines à Val di Fassa (Ita), ce qui exclut de facto sa participation d’Evenepoel au Tour de France. Mais Patrick Lefevere, son boss, s’est livré cetet semaine: "Le Tour 2 024 est encore loin, mais si c’est possible, nous espérons le gagner avec Remco".