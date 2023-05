"L’an dernier, j’étais invitée à la finale dames de Wimbledon. Juste avant le dessert (lors du déjeuner d’avant-match) , il y a un discours de remerciements. On parle de moi. Je me lève et je vois Tom Cruise se retourner. Il regarde dans ma direction et m’applaudit. Je suis sur le coup quasiment en transe. À la fin du repas, il vient me voir et il dit : Marion, je suis content de te rencontrer. J’ai adoré quand tu as gagné ici en 2013 avec un ace sur la balle de match, ton jeu à deux mains des deux côtés, c’était incroyable. Je lui demande une photo et il ajoute : J’adorerais pouvoir jouer une fois au tennis à Wimbledon. Je ne suis pas très bon au tennis mais c’est l’un de mes rêves. Nous sommes restés en contact et je suis invitée à l’avant-première de Mission Impossible le 26 juin à Abu Dhabi. On y enregistrera une émission (NdlR: elle anime une émission Bartoli Time, sur RMC)."