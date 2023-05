Des nouvelles d'Antoine Colassin, prêté par Anderlecht à Heerenveen: "Je n’avais plus de projet clair"

Vous finissez en beauté avec trois buts sur la fin de saison mais vous avez attendu mai pour ouvrir votre compteur. Comment l’expliquez-vous ?

C’est une question de confiance. Je l’explique aussi par mon positionnement. J’ai parfois joué plus bas, dans l’entrejeu, à un poste moins offensif. Mais, sincèrement, je ne suis pas trop absorbé par mes chiffres. Je sais comment ça va. Tu en marques un et les autres arrivent. La saison se termine peut-être un peu tôt pour moi. Je ne le regrette pas.

Tirez-vous un bilan négatif de votre prêt ?

En demi-teinte. Je me sens bien dans le club et dans l’équipe. Je considère avoir livré de bonnes prestations. J’ai eu de bonnes phases avec beaucoup de temps de jeu et je termine la saison en tant que titulaire. J’ai aussi connu des moments où je bossais dur sans avoir ma place.

Vous avez mis du temps à entrer dans l’équipe en n’ayant qu’une seule titularisation en 2022…

Je devais m’adapter. Le football va plus vite aux Pays-Bas qu’en Belgique. On joue plus en transition, avec de grandes courses, ce qui signifie d’autres efforts. J’ai dû trouver mes marques.

On s’étonne aussi de vous entendre heureux dans une ville assez grise du nord des Pays-Bas…

Je suis juste bien au club. L’ambiance est familiale, honnête. Et je sais que jouer en Eredivisie est une opportunité professionnelle mais aussi personnelle car jouer à l’Ajax, au PSV ou à Feyenoord, c’est spécial. Et nous réalisons une belle saison (NdlR : huitième avec une possible place européenne via les barrages).

Aviez-vous besoin de retrouver une ambiance plus sereine ?

Oui et d’avoir un rôle dans une équipe qui joue pour quelque chose. Ça m’a fait du bien.

Heerenveen a publié un communiqué prenant congé de vous. Votre club a décidé de ne pas lever votre option d’achat ?

Sans faire de langue de bois : je n’en sais rien. Je suis heureux ici, le club me correspond bien. J’ai été mis à l’honneur comme les autres joueurs sur le départ mais c’est plus une tradition qu’une décision ferme. Nous aurons une discussion avec le club mais nous voulions rester concentrés sur nos objectifs. Nous nous sommes qualifiés pour les barrages pour l’Europe et avons encore deux matchs importants (NdlR : face à Twente et peut-être deux rencontres de plus en cas de victoire) pour aller chercher une place en Europe. On y verra plus clair sous peu. Je choisirai en fonction du projet.

À Anderlecht, on nous confie que vous ne rentrez pas dans les plans de la nouvelle direction…

Je vais attendre d’avoir une discussion avec le club et le coach pour savoir ce qu’il en est. Ma seule envie est de continuer sur ma lancée. Ici, à Anderlecht ou ailleurs.

Aviez-vous besoin de plus de clarté à Anderlecht ?

Oui, je n’avais plus de projet clair pour mon développement. Et ça se voit globalement dans le club. Il y a eu beaucoup de changements, différents décideurs.

Comment expliquez-vous vos difficultés à vous faire une place au RSCA ?

J’ai fait une bonne préparation à l’été 2022. Je marquais des buts, j’étais bien mais le club a fait venir deux nouveaux attaquants (NdlR : Silva et Esposito en plus de Raman). J’ai préféré partir pour jouer. C’était mon choix.

Et pourtant, Felice Mazzù vous appréciait…

Je me suis directement bien senti avec Mazzù. Autant humainement que dans le coaching. Mais on sentait que la situation n’était pas simple pour lui. J’avais besoin d’un plan de développement et il ne pouvait pas me l’offrir avec autant d’attaquants.

Vous êtes passé de révélation début 2020 avec plusieurs buts pour vos premiers matchs à joueur mis de côté. Comment avez-vous vécu cela ?

C’est une étape dans mon apprentissage. Je suis content de l’avoir vécu jeune car certains ne connaissent ce genre de contrecoup que plus tard. Et là, il faut s’accrocher. J’ai bien appréhendé cette période. Je me suis mis à fond dans le travail, l’entraînement. J’ai bossé pour que ces moments ne reviennent pas.

Lors de notre dernière interview, début 2021, on vous a trouvé un peu trop confiant. Avez-vous eu une prise de conscience depuis ?

Chacun connaît des échecs et des bons moments. Tu dois juste te rendre compte que les échecs font partie de l’évolution et trouver la bonne direction. Je me suis concentré sur moi-même. J’ai pris de la maturité par rapport à certaines situations.

Avez-vous eu des contacts avec la nouvelle direction ?

Mon agent oui, mais je ne les ai pas eus directement en ligne.