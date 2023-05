Standard: quel visage pour l'effectif des Rouches la saison prochaine?

En plus de la question du coach (qui doit être tranchée cette semaine), restera à savoir quel visage arborera l’effectif liégeois la saison prochaine sachant que les mouvements au sein du noyau seront nombreux. Le Standard veut compter entre 15 et 20 titulaires en puissance et non plus 12 ou 13 comme cette saison.

Bodart: ne pas faire l’année de trop

Pur produit du centre de formation, Arnaud Bodart aura tout connu à Sclessin (sauf les joies de remporter un trophée). De jeune espoir en tant que numéro 3 à titulaire indiscutable et même capitaine, le Liégeois de 25 ans arrive au terme de ce qui est déjà sa quatrième saison en tant que titulaire. S’il a resigné en août 2021 jusqu’en juin 2025, le gardien pourrait bien quitter les bords de Meuse cet été. Il avait en effet été convenu avec l’ancienne direction que les différentes parties se mettent à table en juin 2023 pour collaborer à un départ.

Arrivé par après au club, Fergal Harkin semble enclin à respecter la parole donnée par ses prédécesseurs et, si une offre satisfaisante arrivait sur la table (aux alentours des 3 millions d’euros), le Standard prendrait congé de son gardien.

L’heure de Laurent Henkinet, fidèle numéro 2 et qui a lui aussi prolongé jusqu’en 2026, sonnerait alors. Pour sa part, Mathieu Epolo deviendrait sa doublure. Quant à Bodart, il semble dans son intérêt de ne pas faire la saison de trop au club et d’aller découvrir un autre championnat. S’il n’y a rien de concret pour l’instant, son nom circule dans plusieurs clubs européens.

Prolonger Bokadi pour encadrer Ngoy, Noubi et Hautekiet

Défensivement, le Standard va perdre Noë Dussenne. Pas prolongé, le défenseur central est sorti sur blessure à Westerlo et ne devrait plus disputer les deux derniers matchs de playoffs. Le Belge de 30 ans explore ses possibilités et pourrait opter pour une destination exotique.

Rentré à Chypre suite à un souci d’ordre privé, Kostas Laifis ne jouera plus non plus cette saison. Il y a peu, le Chypriote expliquait qu’il pensait peut-être avoir fait son temps à Sclessin : "Cela fait sept ans que je suis ici, il faut parfois penser au changement." Pourtant, Ronny Deila ne voulait pas entendre parler d’un départ de son gaucher. En interne, le Norvégien répétait à qui voulait l’entendre que Laifis était primordial dans son dispositif. Il y a peu, il y a eu un imbroglio entre le joueur et sa direction. Sous l’ancienne direction, l’ancien de l’Olympiacos avait prolongé jusqu’en 2024. Récemment, il semblait douter et pensait être libre en cette fin de saison mais le contrat a bien été rédigé et signé en bonne et due forme. Toujours est-il que le joueur a vidé son casier à Sclessin et en aurait fait de même dans son appartement liégeois…

Également en fin de contrat en 2024, Bope Bokadi, qui devrait revenir aux affaires ce samedi contre le Cercle de Bruges, devrait quant à lui être conservé. Mieux, il nous revient que des négociations ont débuté pour une prolongation du défenseur de 27 ans qui nous avait confié être prêt à signer un contrat de longue durée : "Je n’ai pas envie de partir, je me sens bien à Liège." Le Congolais aurait alors comme tâche d’encadrer la relève emmenée par Ngoy, Noubi et Hautekiet.

Alzate et Zinckernagel vont partir

C’est bien dans l’entrejeu que le chantier sera le plus grand pour Fergal Harkin, Pierre Locht… et le futur coach. "On a beaucoup de travail avec Pierre et Fergal, ce sera un tournant pour nous", avait déclaré, jeudi dernier, Ronny Deila.

Avec ou sans le Norvégien, le Standard va devoir se reconstituer un axe médian. Comme nous vous l’annoncions la semaine dernière, Gojko Cimirot ne prolongera pas (lui à qui on a proposé une prolongation de trois ans avec réduction salariale de 40, puis 30%) malgré l’insistance de Deila pour le conserver. À l’heure actuelle, Cimirot dispose d’une offre de l’Antwerp, de Burnley et d’une troisième, bien plus lucrative, en provenance d’Arabie saoudite (on se rappellera que le club d’Al Ahli le voulait déjà en 2018, six mois après son arrivée à Sclessin).

Prêtés sans option d’achat par Brighton et l’Olympiacos, Steven Alzate et Philip Zinckernagel, qui avaient déjà précisé envisager de rester à Sclessin, ne seront plus présents à la reprise des entraînements fin juin. Le Colombien retrouvera la Premier League avec l’ambition de s’y imposer définitivement. Quant au Danois, l’Olympiacos attend la nomination d’un nouveau coach (c’est José Anigo qui assure l’intérim jusqu’en fin de saison) avant de prendre une décision sur les nombreux joueurs partis en prêt. "Les dirigeants ont d’ores et déjà reconnu qu’ils avaient commis une erreur en laissant Zinckernagel partir au Standard", nous assure-t-on en Grèce.

Du côté du Standard, en fonction des décisions prises cet été par Brighton et l’Olympiacos les concernant, on n’exclut pas le fait de se remettre à table pour Alzate et Zinckernagel.

Après une belle saison, la première complète de sa carrière à 23 ans, William Balikwisha attire les regards. Si une belle offre arrive sur la table, il pourrait quitter le club. "Peut-être aura-t-il envie de passer un cap", nous précise-t-on. Enfin, prêté sans option d’achat, Filippo Melegoni va faire l’objet de discussions au sein du Football Group de 777 Partners afin de voir s’il reste à Sclessin où s’il regagne la Genoa.

Plusieurs renforts, dont Pirce, pour la reprise

Dans ses discussions avec Ronny Deila, la direction a été claire : même si elle ne déliera pas les cordons de la bourse pour bâtir une équipe pour le titre, le coach, lui ou un autre, bénéficiera d’un noyau compétitif pour les PO1.

Ainsi, il nous revient que plusieurs joueurs seront recrutés pour le début de la préparation fin juin prochain. Isaac Price en fait partie. Le milieu de terrain irlandais (19 ans) a déjà signé pour quatre ans en provenance d’Everton.

Malgré l’entrée dans la danse de Gand, où le joueur s’est rendu mardi, le Standard garde espoir de finaliser le dossier Pieter Gerkens.

Celui de Romaine Mundle (fin de contrat à Tottenham) avance également dans la bonne direction.

Offensivement, le Standard, qui pourrait se séparer de Perica et Davida au même titre que les autres joueurs qui ne se sont pas rendus indispensables, cherche un numéro neuf et un autre ailier de percussion.

À noter qu’aucun des dossiers en cours n’a été initié par Ronny Deila qui a évidemment toujours été consulté.

Prêté avec option à la Genoa où il n’a joué que…. 64 minutes, Denis Dragus devrait revenir à Sclessin. Ce sera aussi le cas de Joachim Van Damme (prêté à Beveren) mais le médian de 31 ans ne restera pas au Standard et devra se choisir un nouveau port d’attache.