Romelu Lukaku et l'Inter Milan remportent la Coupe d'Italie

On s’est en revanche demandé pendant une demi-heure pourquoi Simone Inzaghi s’entêtait à préférer Dzeko plutôt que Lukaku aux côtés de Martinez, et la question a dû s’installer également dans la tête du technicien tant le Bosnien a tout manqué. Que ce soit un énorme face-à-face (24e) ou une remise simple pour un partenaire isolé (44e). Le vétéran attaquant n’était pas le seul milanais à ne pas être entré dans sa partie. Bousculés par un adversaire joueur, au pressing intelligent, les Intéristes avaient les pieds brûlants au ballon. Leurs manques de repères face aux vagues des partenaires d’Amrabat ont coûté un but dès la troisième minute quand le centre d’Ikoné a trouvé parfaitement Gonzalez (1-0, 3e).

Candidat pour Istanbul le 10 juin

Les défauts de ses qualités, c’est ce qui a pourtant coûté le trophée aux hommes de Vincenzo Italiano. À force d’attaquer à six et d’oublier de défendre à autant de joueurs, des brèches se sont ouvertes. Un cadeau idéal pour Lautaro Martinez afin d’inscrire ses 100e (1-1, 29e) et 101e (1-2, 38e) buts sous le maillot de l’Inter.

Alors la Fiorentina a assiégé le but d’Handanovic, préféré à Onana pour cette compétition comme un cadeau d’adieu. Inzaghi a riposté en lançant Romelu Lukaku peu avant l’heure de jeu (58e), surtout pour mettre la pression sur Lucas Martinez, déjà averti.

Avec son gabarit et son impact physique cumulés à l’impossibilité pour l’Argentin de défendre convenablement, "Big Rom" a pris l’ascendant, obligeant même Italiano à sortir le défenseur central. Il a même failli tuer la rencontre d’une frappe puissante (66e) et son dribble puis son centre pour Gosens auraient dû être décisifs si Dodo n’avait pas réalisé un sauvetage miraculeux (77e).

Malgré quelques frayeurs en fin de match, l’Inter Milan a dont soulevé sa neuvième Coupe d’Italie. Et Lukaku a marqué quelques points dans son duel face à Dzeko pour être titulaire le 10 juin à Istanbul en finale de Ligue des champions contre Manchester City. Pour un joli pied de nez.