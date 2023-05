Koen Bergs, le papa de Zizou, victime de messages haineux à Roland-Garros: "Aussi grave que le racisme"

Une demi-heure après la rencontre, son papa, très actif sur le réseau social Twitter, a reçu de nombreux messages de haine. "Oui, je suis le père de Zizou Bergs et je suis très fier de lui. C’est un grand jeune homme qui vit ses rêves et travaille dur chaque jour pour atteindre ses objectifs. J’espère qu’il continuera dans cette voie et qu’il vivra très longtemps", a rétorqué Koen Bergs à un internaute qui souhaitait la fin de carrière de Zizou et même sa mort.

"Après chaque défaite, Zizou reçoit des dizaines de messages comme ceux-là. Il y est habitué. On les reporte directement à l’Integrity Unit de l’ITF (NdlR: devenue l’International Tennis Integrity Agency) et on n’y prête pas attention. Mais c’est la première fois que moi ou un membre de ma famille en était le destinataire", nous explique Koen Bergs.

Cible des parieurs

Par sa réaction sur les réseaux sociaux, le papa, très choqué, a voulu attirer l’attention sur ce sombre phénomène, connu du circuit depuis des années mais qui ne semble pas s’estomper. "On a beaucoup discuté du racisme le week-end dernier, avec l’affaire Vinicius (NdlR : le joueur brésilien du Real Madrid a été la cible de cris racistes de la part du public de Valence). Et je voulais en profiter pour attirer l’attention sur ces faits qui, je trouve, sont aussi graves. Je comprends que ce sont pour la majorité des parieurs qui perdent de l’argent, mais ce n’est pas notre problème. Dans le tennis, il y a toujours un gagnant et un perdant. Si des gens décident de mettre de l’argent sur un joueur, c’est leur choix, pas le nôtre. Par contre, tout le monde doit avoir du respect pour le travail des uns et des autres. Zizou bosse chaque jour pour vivre ses rêves."

Et Koen Bergs de pointer que sa réaction partagée sur Twitter a déclenché une vague de commentaires positifs : "Plus de 300. Les gens réagissent et c’est bien. J’ai parfois l’impression que c’est devenu normal", regrette-t-il.

Une application baptisée "Bodyguard"

De son côté, Roland-Garros a pris des mesures en amont du tournoi (22 mai - 11 juin). Les organisateurs ont en effet fourni un logiciel de filtrage que Zizou, comme d’autres joueurs, utilisent. L’application baptisée "Bodyguard" doit notamment permettre de "bannir les personnes qui viennent répandre leur agressivité et leur haine sur les réseaux sociaux."

Koen Bergs tempère : "Le logiciel n’est pas assez étanche et Zizou a encore reçu des messages haineux. Il sait cependant ne pas réagir, il a été formé en sens par la Fédération."

Tourné vers l’Allemange

Sur le plan purement sportif, Zizou Bergs était déjà sur le retour ce mercredi en fin d’après-midi. "Il s’est passé un événement privé depuis le match du premier tour lundi et son esprit n’était pas assez libéré que pour être capable de réagir pendant la rencontre de mercredi, souligne le papa du joueur de 23 ans. À partir de demain, ce sera un nouveau jour et il va continuer à travailler dur. La semaine prochaine, il va disputer le tournoi de Troisdorf. Après, on débutera la préparation sur gazon."

Un tournoi de Troisdorf où Gauthier Onclin (7e), Raphaël Collignon (11e) et Michael Geerts (16e), tous les trois éliminés des qualifications de Roland-Garros, sont actuellement réservistes. Suite à un forfait, Joris De Loore, sorti au premier tour à Paris lundi, intègre directement le tableau principal de ce Challenger 75 organisé en Allemagne.