Anvers, bénéficiaire de l’avantage du terrain grâce à sa première place au terme de la saison régulière, avait remporté la première manche de justesse 63-62 dimanche.

Les Côtiers, tenants du titre, n’avaient pas le droit à l’erreur dans ce match N.2, et ont pris les commandes dès le premier quart-temps. Le marquoir affichait en effet 26-19 après 10 minutes, et 44-36 à la mi-temps. Ostende enfonçait le clou dans les deux derniers quarts (26-9 et 24-15) pour égaliser dans cette finale.

Si l’Anversois Jean-Marc Mwema a terminé meilleur marqueur avec 19 points, Ostende a pu compter sur le collectif. Servaas Buysschaert, Tre’Shawn Thurman et Breein Tyree ont planté 14 points. Vrenz Bleijenbergh et Pierre-Antoine Gillet les ont épaulés avec 9 points chacun.

La troisième manche aura lieu jeudi à Anvers. Une quatrième manche est prévue le 27 mai à Ostende, avant une éventuelle cinquième manche deux jours plus tard à Anvers.