Mark Cavendish quitte le peloton en fin de saison : retour en images sur ses plus grands succès (vidéos)

34 au Tour de France : Châteauroux, Toulouse, Narbonne et Nîmes en 2008; Brignoles, la Grande-Motte, Issoudun, Saint-Fargeau, Aubenas et Paris en 2009; Montargis, Gueugnon, Bourg-lès-Valence, Bordeaux et Paris en 2010; Cap Fréhel, Châteauroux, Lavaur, Montpellier et Paris en 2011; Tournai, Brive-la-Gaillarde et Paris en 2012; Marseille et Saint-Amand-Montrond en 2013; Fougères en 2015; Utah Beach, Angers, Montauban et le Parc des Oiseaux en 2016; Fougères, Châteauroux, Valence et Carcassonne en 2021.