Tour d'Italie: Laurens De Plus est prêt pour son premier test

Au rang des plus malheureux, on note aussi l’Espagnol Oscar Rodriguez, le coureur de la Movistar qui a tapé un panneau de signalisation avant de s’enrouler contre le coin d’une maison.

Avec son flegme tout britannique, Geraint Thomas a le sens de la formule pour résumer ce Tour d’Italie : "On sait que le Giro n’est jamais simple. C’est comme une série télé, il se passe tellement de choses chaque jour".

Plus que trois équipes au complet

Chez Soudal Quick-Step, décimé par les malheurs, ils ne sont plus que trois en lice : Van Wilder, Ballerini et Serry. Après avoir digéré la nouvelle, ce dernier a eu cette phrase pleine d’humour : "Nous cherchons un quatrième homme pour jouer aux cartes". Entre les quinze abandons pour cause de Covid, les autres pour maladies et les chutes, il n’y a désormais plus que trois équipes au complet sur ce Giro : Astana, Bahrain-Victorious et Jumbo-Visma. Une belle revanche pour la formation de Primoz Roglic, dont trois coureurs avaient dû déclarer forfait à cause du virus juste avant la Grande Partenza.

Roglic vs Ineos

Le Slovène, lui, se dit prêt à se battre contre le bloc Ineos, qui entend faire une première différence dès ce vendredi dans l’étape très montagneuse en Suisse. Même si les coureurs ne devront finalement pas passer le col du Grand Saint-Bernard, ils devront se farcir la Croix de Cœur (15,4km à 8,8 %) avant la montée finale vers Crans Montana (13,1km à 7,2 %).

Au sein de l’équipe britannique, on compte sur Laurens De Plus, désormais premier Belge au classement général (9e à 2:36 de son leader). "On a pris un coup sur la tête avec l’abandon de Tao, mais nous sommes toujours nombreux", affirme l’Alostois.

C’est vrai que Thymen Arensman pointe, lui, à la huitième place du général et que Pavel Sivakov a montré ce jeudi qu’il ne souffre plus de sa chute de la veille. "Pour le moment, je ne pense pas à faire une place au général. Je suis là pour aider Geraint", assure encore De Plus (27 ans). Ce jeudi, il a pu se contenter de contrôler le peloton, arrivé plus de huit minutes après l’Allemand Nico Denz, vainqueur 24 heures après son compatriote Pascal Ackermann.