Crise interne à l'Union belge: une plainte pour "intimidation" déposée contre le président Paul Van den Bulck

Dans une lettre qu’à envoyée le Comité exécutif de l’UB au Conseil d’administration, cela concerne un éclat de colère "intimidant et désobligeant" de Paul Van den Bulck (58 ans). Mardi, six membres du Comité exécutif ont envoyé ce document au conseil d’administration pour exposer la relation difficile qu’ils entretiennent avec le président, en poste depuis moins d’un an. Selon eux, le travail fourni lors des dernières années ne peut être poursuivi.

Par cette lettre, ils espèrent mettre la pression sur le CA pour qu’il nomme un nouveau président. "Nous ne ressentions aucun respect mutuel et aucune confiance de la part du président", peut-on notamment y lire.

En mars dernier, l’avocat Paul Van den Bulck a joué un rôle prépondérant dans le licenciement de Peter Bossaert, le désormais ex-CEO de l’instance dirigeante. Le président est désormais en conflit avec d’autres membres de la direction.

Ce mercredi, un Conseil d’administration a discuté de l’affaire en présence de Paul Van den Bulck. Une proposition de médiation a été mise sur la table. Mais cette solution ne semble pas à l’ordre du jour. Le conseil d’administration reprendra lundi. Aucun vote sur le destin de Van den Bulck n’a eu lieu jusqu’à présent. Reste que la tendance veut qu’un scrutin ait lieu dans un futur proche.