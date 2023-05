La raclée flanquée par City en demi-finale de la Ligue des champions va laisser des traces au Real Madrid

Au lendemain de l’humiliation subie par le Real Madrid à l’Etihad Stadium, mercredi en demi-finale retour de Ligue des champions (4-0 ; aller : 1-1), un constat a été partagé par l’ensemble de la presse. "Seul Courtois s’est montré à la hauteur de la soirée avec un récital d’arrêts qui a évité que le score soit encore plus scandaleux", a résumé Marca, le quotidien espagnol. "La manière est pire que la défaite en elle-même, a pesté le gardien belge, qui aurait aimé que ses partenaires montrent un autre visage. Si on perd un match en prolongation ou aux tirs au but, ça fait aussi très mal parce qu’on a tout laissé sur le terrain. Mais ici, c’est une défaite très dure, juste avant la finale. Mais nous avons perdu contre une grande équipe et ça n’a pas été notre meilleur match."