La délivrance pour Jordi Meeus, vainqueur du Circuit de Wallonie: "Enfin!"

Les coureurs ont parfaitement compris la situation. "La sécurité des coureurs et des personnes de la course sont plus importantes que le reste", a commenté le vainqueur de l’épreuve, le sprinter belge Jordi Meeus. Même son de cloche pour son dauphin, le Brabançon Lionel Taminiaux : "On a bien évidemment compris que les secours devaient intervenir et nous avons patienté en discutant. Je n’avais jamais connu une telle attente. Heureusement qu’il faisait bon."

Un redémarrage intense

Une fois qu’elle a redémarré, la course s’est déroulée à bloc. "Cela a été intense, souffle Jordi Meeus. J’ai parfaitement été protégé par mes coéquipiers (NdlR : dont Cian Uijtebroeks, satisfait de ses sensations pour sa reprise après sa maladie subie dans la foulée du Tour de Romandie). Au sprint, j’ai enfin su m’imposer. Cette victoire fait vraiment du bien. C’est ma première de la saison. J’ai enchaîné les places d’honneur en début d’année (NdlR : 2 et 3 d’étapes du Tour d’Algarve, 3 de la Clasica Almeria et du Tour de Murcie) avant d’être malade pour la période des classiques… C’était vraiment dommage car j’étais bien en forme."

Il n’avait plus fait de compétition depuis Paris-Roubaix. "Depuis lors, j’ai travaillé dur pour revenir à mon meilleur niveau et j’espère être bien lancé, désormais", termine celui qui disputera dimanche le Tour de Cologne avant celui de Norvège. Ensuite, normalement, ce sera le Tour de Suisse. J’ai très envie de disputer mon premier Tour de France cet été. Cela peut être envisageable, mais ce n’est pas encore certain."

Une sélection passera par d’autres sprints victorieux.