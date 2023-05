Djokovic rêve d'un troisième Roland-Garros: "Que Nadal soit là ou pas ne change rien"

De retour à la compétition sur le Masters 1 000 de Rome après avoir fait l’impasse sur celui de Madrid pour soigner un coude droit endolori, Novak Djokovic a donné des nouvelles plus ou moins rassurantes sur son état de santé. "Tout va bien. Il y a toujours quelques petites choses qui me gênent, mais c’est normal. Et puis, quand on n’a plus 25 ans, je pense qu’on ressent plus les choses. Il faut un peu plus de temps, j’imagine, pour récupérer. Mais je me sens bien", a déclaré le Serbe, engagé hier soir face à l’Argentin Tomás Martín Etcheverry.