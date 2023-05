Le Spirou relance la machine

Certes, l’intensité du jeu n’était pas au niveau de celle déployée face à Limburg la semaine passé en quarts de finale des play-off belges, et on pouvait logiquement s’y attendre après la déception de l’élimination. Le coach carolo Sam Rotsaert a plusieurs fois dû donner un coup de boost à son équipe en haussant le ton au bord du terrain. Mais dans l’ensemble, le Spirou a bien réagi pour son entrée au deuxième tour des BNXT play-off. Et il a neuf orteils au prochain tour.