Karel Geraerts avant le double affrontement entre l'Union et Genk: "La pression augmente mais mon équipe est prête"

Le premier duel de ce dimanche tombe peu de temps après la belle victoire bruxelloise au Club Bruges (1-2, samedi dernier) et la défaite limbourgeoise à l’Antwerp (2-1, dimanche).

De quoi prendre un ascendant moral sur son adversaire ? "Les gens changent décidément bien vite d’opinion dans la vie, sourit Karel Geraerts, amusé par la question. Il y a peu, Genk était le grand favori après sa victoire d’entrée de jeu face à Bruges. Après une défaite contre l’Antwerp, le discours est totalement différent. On a aussi prétendu que mon équipe était cuite à cause de la Coupe d’Europe, mais ce n’est plus le cas maintenant après notre victoire à Bruges... Je pense qu’il faut rester calme quand on tire des conclusions envers l’une ou l’autre équipe. Toujours. L’Antwerp est peut-être en meilleure position car ils ont un point d’avance mais ce n’est pas une avance énorme vu qu’il reste quatre matchs." CQFD.

Gérer l’aspect mental

Lors de la phase classique, l’Union SG s’était inclinée dans les derniers instants contre Genk (1-2, le 11 septembre) avant de prendre sa revanche au match retour, sur le même score, il y a tout juste deux mois.

"Il s’agira d’une autre intensité et d’une autre pression que lors du championnat classique, assure Geraerts. Genk a de grandes qualités, avec un collectif très fort, de nombreux atouts offensifs et l’habitude de gagner. Mais chaque équipe du top 4 peut battre tout le monde. On sait tous que la pression va augmenter mais je sens que mon équipe est prête à la contrôler. L’aspect mental sera très important, mais aussi l’efficacité et les détails. Les joueurs devront prendre les bonnes décisions aux bons moments. L’équipe la plus décisive sera championne en fin de saison, c’est tout."