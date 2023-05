AS Roma - Bayer Leverkusen

La feuille de match

Composition Roma : Rui Patricio - Ibanez, Cristante, Mancini - Spinazzola, Pellegrini, Matic, Bove, Celik - Belotti, Abraham

Composition Bayer : Hradecky - Kossounou (Bakker 35e), Tapsoba, Tah - Frimpong, Palacios, Andrich, Hincapie - Diaby, Wirtz, Hlozek

La partie est partagée en première mi-temps. Le Bayer a bien démarré puis, au fur et à mesure, la Roma a rééquilibré les échanges. Wirtz avait eu la première occasion leverkusenoise. Ibanez y répondait de la tête mais tombait sur un Hradecky concentré.

Juventus - Séville

La feuille de match

Composition Juve : Szczesny - Alex Sandro, Bonucci, Danilo - Kostic, Rabiot, Locatelli, Miretti, Cuadrado - Di Maria, Vlahovic

Composition Séville : Bono - J. Navas, L. Badé, Gudelj, Acuna - Fernando, Rakitic, O. Torres - Ocampos (Montiel 33e), Gil, En Nesyri

Buts : En Nesyri (26e)

Plutôt contre le cours du jeu, En Nesyri a ouvert le score via un beau contre pied alors complètement seul au second poteau. L'action partait d'une mauvaise passe de Di Maria, la reconversion en trois passe a fini en but.

Conference League

West-Ham - AZ

La feuille de match

Composition W. Ham : Areola - Cresswell, Aguerd, Rice, Zouma, Kehrer - Benrahma, Paqueta, Soucek - Antonio, Bowen

Composition AZ : Ryan - Sugawara, Beukema, Chatzidiakos, De Wit - Clasie, Mijnans, Reijnders - Odgaard, Pavlidis, van Brederode

Buts : Reijnders (42e)

L'AZ a bien gardé le ballon en première mi-temps, en témoignent leurs 60% de possession. Pourtant, West Ham se créait quelques possibilités, à l'image de Benrahma (13e). Méritoirement, les visiteurs ouvraient le score via Tijjani Reijnders. Le milieu a envoyé une belle frappe de loin dans le coin gauche du but.

Fiorentina - Bâle

La feuille de match

Composition Fiorentina : Terraciano - Biraghi, Ranieri, Martinez Quarta, Dodo - Mandragora, Amrabat, Bonaventura - N. Gonzalez, Cabral, Ikoné

Composition Bâle : Hitz - M. Lang, Adams, Pelmard - Ndoye, Diouf, T. Xhaka, Burger, Calafiori - Augustin, Amdouni

Buts : Cabral (25e)

Après avoir manqué sa première occasion, l'attaquant Arthur Cabral était plus précis au moment de reprendre de la tête le corner dévié par Martinez Quarta.