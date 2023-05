Comment acheter les dernières places pour Roland-Garros ?

Selon les organisateurs du tournoi, des places pour toutes les journées et toutes les sessions seront disponibles. Mais il ne faut pas se leurrer, il ne sera pas facile d’acheter des tickets. Avant de vous lancer dans cette quête, vous devez impérativement vous inscrire sur la plateforme. Une action à réaliser le plus rapidement possible. Ensuite, une fois connecté, ce mercredi 10 mai à 10 heures, vous rejoindrez une file d’attente dans l’espoir de pouvoir aller au bout du processus. “Que vous soyez arrivé sur le site de la billetterie à 18h la veille ou bien à 9h58 le jour J, votre position dans la file d’attente vous sera attribuée aléatoirement à 10 heures”, expliquent les responsables de la billetterie.

Une limite d’achat a aussi été instaurée. Elle a été fixée à huit billets maximum pour les trois courts principaux, dans la limite de quatre places par session. Pour les samedi 3, dimanche 4, vendredi 9 et dimanche 11 juin, qui sont les jours les plus demandés, quatre tickets au maximum pourront être obtenus sur l’ensemble de ces quatre dates. Enfin, pour les courts annexes de la première semaine, vous pourrez commander un maximum de 12 billets, dans la limite de quatre par jour.

En ce qui concerne les prix, il y a bien évidemment à boire et à manger selon vos choix et votre budget. Une journée pour les qualifications (du lundi 22 au vendredi 26 mai) vous coûtera 20 euros (10 pour les moins de 25 ans). Un ticket pour la finale pourra aller jusqu’à 320 euros. Pour rappel, cette année, tous les spectateurs, quels que soient leurs billets, auront accès à la tribune haute du court Simonne-Mathieu en placement libre selon la disponibilité.

Il existe aussi sur le site de la billetterie de Roland-Garros un onglet “service de revente”. Ce dernier vit au jour le jour avec les tickets que les acheteurs de la première session veulent revendre. Mais ce dernier n’est pas des plus fournis. Au moment de nous connecter ce mardi neuf mai, on trouvait des places pour les deux premiers jours des qualifications, où on retrouvera dix Belges, et des tickets pour les courts annexes en fin de quinzaine (mardi, jeudi, vendredi, samedi) où vous pourrez voir évoluer des doubles, les juniors, les joueurs en chaise et ceux du Trophée des légendes.

Attention, l’organisation précise bien que la vente se déroule uniquement en ligne et qu’il n’y aura donc aucune possibilité d’acquérir des billets aux portes du stade. Inutile donc de vous déplacer en espérant obtenir l’une ou l’autre dernière entrée.