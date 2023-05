Remco Evenepoel a passé une journée plutôt tranquille malgré la pluie. Il a demandé à ses coéquipiers de rouler dans la descente pour être bien placé et éviter de prendre des risques. En ce faisant, il a évité les chutes à l’inverse de Joao Almeida notamment. Cerise sur le gâteau : le Brabançon a remporté le sprint intermédiaire à dix kilomètres de l’arrivée et a pris trois secondes de bonification.

Mardi, le peloton du Giro va prendre encore un peu plus de hauteur avec la première arrivée en altitude à Lago Laceno. Les coureurs auront trois cols à escalader : le Passo delle Crocelle (13,5 km à 4,3 %), le Valico di Monte Carruozzo (8,8 km à 4,9 %) et l’ascension finale du Colle Molella (9,7 km à 6,2 % mais trois kilomètres entre 9,1 et 9,8 % vers le sommet).

”L’interrogation, c’est de savoir ce que Remco Evenepoel fera ce mardi. Il a affirmé qu’il pourrait laisser le maillot rose mais ce ne sera pas si facile et cela se décidera en fonction des circonstances de course”, explique notre envoyé spécial David Lehaire, “il pourrait même au contraire décider lui-même d’attaquer pour prendre encore du temps à tous ses rivaux, comme il l’avait fait l’année dernière au Pico Jano lors de la 6e étape de la Vuelta.”