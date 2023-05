Première finale WTA en simple et victoire en double pour Minnen à Saint-Malo: "Une belle journée"

Greet Minnen (WTA 175) était ravie, samedi, d’avoir pu vivre une journée faste à l’Open 35 de Saint Malo, son premier tournoi WTA depuis six mois, disputé sur terre battue et doté de 115.000 dollars. La Campinoise, 25 ans, s’est qualifiée pour la finale du simple en battant 6-3, 6-3 l’Américaine Katie Volymets (WTA 103), 21 ans, avant de triompher quelques heures plus tard en double aux côtés de la Néerlandaise Bibiane Schoofs.