Jorre Verstraeten s'est incliné au bout du suspense pour le bronze au Mondial

Exempté du premier tour, Jorre Verstraeten avait hérité au deuxième du Français Mkheidze (27 ans/n°10), qu’il avait battu deux fois, en 2018 et 2019. Vice-champion d’Europe à Lisbonne et médaillé de bronze aux Jeux de Tokyo, en 2021, celui-ci avait récemment décroché l’or à Tel Aviv et à Antalya ! Autant dire que c’était un fameux client. Mais Jorre ne se laissa pas impressionner, marquant après moins d’une minute. Le Français revint au score et on sentit que la victoire pouvait tomber dans un camp comme dans l’autre. Après vingt secondes en prolongation, le Louvaniste retourna son adversaire sur le dos.

Dans la foulée, Jorre se voyait opposer au Taïwanais Lin (21 an/n°77) contre lequel il s’est occasionné une frayeur en étant mené après deux minutes trente. Piqué au vif, le Louvaniste a réagi en renversant son rival pour égaliser, puis pour l’emporter et ainsi accéder aux quarts de finale, où l’attendait le Sud-Coréen Lee. À ce stade de la compétition, c’était déjà un face-à-face de prestige avec un Lee (25 ans/n°3), médaillé de bronze à Tokyo et à Paris. Et, surtout, vainqueur du Masters. Mené par deux pénalités à une, Jorre poussa le Sud-Coréen à la prolongation pour finir par le surprendre.

Place aux demi-finales, face à l’Ouzbek Baratov (25 ans/n°20), qu’il avait battu à deux reprises jusqu’ici, dont la dernière au Grand Chelem d’Antalya pour s’emparer de la médaille de bronze. Après une pénalité de part et d’autre pour garde illicite, Jorre s’est hélas laissé surprendre sur un mouvement de l’Ouzbek qui est parvenu à le mettre sur le flanc à moins d’une minute de la fin du combat. Malgré une deuxième pénalité infligée à Baratov, celui-ci parvint à tenir tête au Belge, renvoyé au combat pour la médaille de bronze, face au Géorgien Sardalashvili (19 ans/n°5), médaillé d’argent à Tbilissi.